Тюменский мясокомбинат произвел сотни килограммов печени из неизвестного сырья

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Компании вынесли официальное предупреждение
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Тюменский мясокомбинат АО «Пурагроук» произвел 866 килограммов печени из неизвестного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

«Установлено производство печени говяжьей из неизвестного сырья в количестве 866 кг АО „Пурагроук“ (Тюменская обл., г. Заводоуковск). АО „Пурагроук“ при оформлении производственных ветеринарных сопроводительных документов на печень говяжью замороженную указан недостаточный объем сырья, либо сырье отсутствует», — указано в сообщении.

Компании вынесли официальное предупреждение. В связи с нарушениями аннулированы сертификаты производства, а регистрация ответственного лица временно приостановлена.

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Тюменский мясокомбинат АО «Пурагроук» произвел 866 килограммов печени из неизвестного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. «Установлено производство печени говяжьей из неизвестного сырья в количестве 866 кг АО „Пурагроук“ (Тюменская обл., г. Заводоуковск). АО „Пурагроук“ при оформлении производственных ветеринарных сопроводительных документов на печень говяжью замороженную указан недостаточный объем сырья, либо сырье отсутствует», — указано в сообщении. Компании вынесли официальное предупреждение. В связи с нарушениями аннулированы сертификаты производства, а регистрация ответственного лица временно приостановлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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