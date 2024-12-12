Тюменский мясокомбинат произвел сотни килограммов печени из неизвестного сырья

Тюменский мясокомбинат АО «Пурагроук» произвел 866 килограммов печени из неизвестного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
«Установлено производство печени говяжьей из неизвестного сырья в количестве 866 кг АО „Пурагроук“ (Тюменская обл., г. Заводоуковск). АО „Пурагроук“ при оформлении производственных ветеринарных сопроводительных документов на печень говяжью замороженную указан недостаточный объем сырья, либо сырье отсутствует», — указано в сообщении.
Компании вынесли официальное предупреждение. В связи с нарушениями аннулированы сертификаты производства, а регистрация ответственного лица временно приостановлена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!