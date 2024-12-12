Свердловский губернатор раздал поручения министрам после трагедии на шахте

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и мэру Североуральска Светлане Мироновой разобрать ЧП в шахте «Ново-Кальинская», где при обрушении погиб специалист. Семье горнорабочего будет оказана необходимая помощь, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Министерству промышленности и министерству общественной безопасности региона поручено оказать при необходимости помощь специалистам, выясняющим обстоятельства гибели рабочего в шахте. Главе Североуральска Светлане Мироновой — оказать помощь семье погибшего, в том числе в организации похорон», — пояснили в ДИПе.
Трагедия случилась из-за горного удара утром 12 декабря на глубине 1160 метров. Горнорабочего очистного забоя достали из-под завалов его коллеги еще до прибытия скорой, однако реанимировать не удалось. На месте обрушения работали прокуратура и следователи СКР.
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