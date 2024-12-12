Свердловский губернатор раздал поручения министрам после трагедии на шахте

Евгений Куйвашев приказал помочь семье погибшего в Ново-Кальинской шахтера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход с участием Евгения Куйвашева и Даурена Абаева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев связался с профильными министерствами Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и мэру Североуральска Светлане Мироновой разобрать ЧП в шахте «Ново-Кальинская», где при обрушении погиб специалист. Семье горнорабочего будет оказана необходимая помощь, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Министерству промышленности и министерству общественной безопасности региона поручено оказать при необходимости помощь специалистам, выясняющим обстоятельства гибели рабочего в шахте. Главе Североуральска Светлане Мироновой — оказать помощь семье погибшего, в том числе в организации похорон», — пояснили в ДИПе.

Трагедия случилась из-за горного удара утром 12 декабря на глубине 1160 метров. Горнорабочего очистного забоя достали из-под завалов его коллеги еще до прибытия скорой, однако реанимировать не удалось. На месте обрушения работали прокуратура и следователи СКР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и мэру Североуральска Светлане Мироновой разобрать ЧП в шахте «Ново-Кальинская», где при обрушении погиб специалист. Семье горнорабочего будет оказана необходимая помощь, рассказали в департаменте информполитики региона. «Министерству промышленности и министерству общественной безопасности региона поручено оказать при необходимости помощь специалистам, выясняющим обстоятельства гибели рабочего в шахте. Главе Североуральска Светлане Мироновой — оказать помощь семье погибшего, в том числе в организации похорон», — пояснили в ДИПе. Трагедия случилась из-за горного удара утром 12 декабря на глубине 1160 метров. Горнорабочего очистного забоя достали из-под завалов его коллеги еще до прибытия скорой, однако реанимировать не удалось. На месте обрушения работали прокуратура и следователи СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...