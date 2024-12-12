Рабочий погиб при обрушении шахты в Свердловской области

В Североуральске обрушилась шахта, погиб рабочий
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер
ЧП случилось в шахте «Ново-Кальинская» (архивное фото) Фото:

В Североуральске (Свердловская область) утром 12 декабря случилось обрушение шахты «Ново-Кальинская», в ходе которого погиб 25-летний рабочий. На данный момент работы приостановлены только на участке обвала породы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В шахте на -1160 горизонте блока 11 Северной шахты №13 в результате горно-тектонического удара произошло обрушение горной породы, фрагментами которого был травмирован горнорабочий очистного забоя. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался», — пояснили в ведомстве.

На место ЧП выехал прокурор Североуральска Виталий Сапожников. Сотрудники ведомства держат проведение доследственной проверки на контроле. К расследованию обстоятельств произошедшего уже подключились следователи СКР, которые примут процессуальное решение.

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В Североуральске (Свердловская область) утром 12 декабря случилось обрушение шахты «Ново-Кальинская», в ходе которого погиб 25-летний рабочий. На данный момент работы приостановлены только на участке обвала породы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «В шахте на -1160 горизонте блока 11 Северной шахты №13 в результате горно-тектонического удара произошло обрушение горной породы, фрагментами которого был травмирован горнорабочий очистного забоя. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался», — пояснили в ведомстве. На место ЧП выехал прокурор Североуральска Виталий Сапожников. Сотрудники ведомства держат проведение доследственной проверки на контроле. К расследованию обстоятельств произошедшего уже подключились следователи СКР, которые примут процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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