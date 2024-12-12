Рабочий погиб при обрушении шахты в Свердловской области

В Североуральске (Свердловская область) утром 12 декабря случилось обрушение шахты «Ново-Кальинская», в ходе которого погиб 25-летний рабочий. На данный момент работы приостановлены только на участке обвала породы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В шахте на -1160 горизонте блока 11 Северной шахты №13 в результате горно-тектонического удара произошло обрушение горной породы, фрагментами которого был травмирован горнорабочий очистного забоя. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался», — пояснили в ведомстве.
На место ЧП выехал прокурор Североуральска Виталий Сапожников. Сотрудники ведомства держат проведение доследственной проверки на контроле. К расследованию обстоятельств произошедшего уже подключились следователи СКР, которые примут процессуальное решение.
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