Украину поймали на систематическом увиливании от инициатив РФ

Лавров обвинил Киев в систематическом отказе от гуманитарных инициатив
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Лавров обвинил Киев в неоднократном отказе от мирных инициатив
Лавров обвинил Киев в неоднократном отказе от мирных инициатив Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в многократных отказах от гуманитарных инициатив, которые были предложены лидерами разных стран. Он заявил, что Киев изначально демонстрирует интерес и готовность к рассмотрению таких предложений, но затем отклоняет их.

«Это уже далеко не первый случай, когда киевский режим отвергает инициативы заинтересованных в мире государств <...> Киев сначала подает сигналы о готовности к принятию таких инициатив, а потом отказывается от них», — заявил Лавров во время телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Его слова приводит «РЕН-ТВ».

Глава МИД РФ отметил, что речь идет о предложениях, которые несут гуманитарный характер, включая организацию поставок продовольствия через Черное море и обеспечение безопасности атомных электростанций. По его словам, несмотря на это, Россия продолжит выполнять цели СВО. 

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о временном прекращении огня на фронте и масштабном обмене пленными. По словам президента РФ Владимира Путина, киевский режим продолжает следовать деструктивной линии и по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования.

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Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в многократных отказах от гуманитарных инициатив, которые были предложены лидерами разных стран. Он заявил, что Киев изначально демонстрирует интерес и готовность к рассмотрению таких предложений, но затем отклоняет их. «Это уже далеко не первый случай, когда киевский режим отвергает инициативы заинтересованных в мире государств <...> Киев сначала подает сигналы о готовности к принятию таких инициатив, а потом отказывается от них», — заявил Лавров во время телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Его слова приводит «РЕН-ТВ». Глава МИД РФ отметил, что речь идет о предложениях, которые несут гуманитарный характер, включая организацию поставок продовольствия через Черное море и обеспечение безопасности атомных электростанций. По его словам, несмотря на это, Россия продолжит выполнять цели СВО.  Ранее лидер Украины Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о временном прекращении огня на фронте и масштабном обмене пленными. По словам президента РФ Владимира Путина, киевский режим продолжает следовать деструктивной линии и по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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