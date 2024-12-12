Украину поймали на систематическом увиливании от инициатив РФ

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в многократных отказах от гуманитарных инициатив, которые были предложены лидерами разных стран. Он заявил, что Киев изначально демонстрирует интерес и готовность к рассмотрению таких предложений, но затем отклоняет их.
«Это уже далеко не первый случай, когда киевский режим отвергает инициативы заинтересованных в мире государств <...> Киев сначала подает сигналы о готовности к принятию таких инициатив, а потом отказывается от них», — заявил Лавров во время телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Его слова приводит «РЕН-ТВ».
Глава МИД РФ отметил, что речь идет о предложениях, которые несут гуманитарный характер, включая организацию поставок продовольствия через Черное море и обеспечение безопасности атомных электростанций. По его словам, несмотря на это, Россия продолжит выполнять цели СВО.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о временном прекращении огня на фронте и масштабном обмене пленными. По словам президента РФ Владимира Путина, киевский режим продолжает следовать деструктивной линии и по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования.
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