Депутаты заложили на развитие АПК Челябинской области свыше 3,5 млрд рублей

В заксобрании увеличили бюджет АПК Челябинской области на 547 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги депутаты ЗСО одобрили на развитие сельских дорог и объектов АПК Фото:

Депутаты заксобрания заложили на развитие АПК Челябинской области в 2025 году свыше 3,5 млрд рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Комитет по аграрной политике одобрил внесенные губернатором Алексеем Текслером поправки в законопроект „О бюджете Челябинской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов“ — по трем госпрограммам. Так объем финансирования сельского хозяйства региона увеличился ко второму чтению бюджета на 521 млн рублей и составил более 3,5 млрд рублей», — отмечает пресс-служба заксобания.

Так на областную госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» добавлено 198 млн рублей. Ее общее финансирование запланировано в сумме более 465 млн рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры.

Расходы на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» увеличены на 322 млн рублей и составили сумму 3 млрд 45 млн рублей. В рамках программы планируется поддержка фермерских хозяйств в сфере птицеводства, молочного и мясного скотоводства, свиноводства. Возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

Изменения коснулись и статей расходов госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Челябинской области». Ко второму чтению финансирование выросло до 750 млн рублей — прибавка составила 547 млн рублей. Средства будут направлены на охрану лесов и тушение лесных пожаров, на расширение системы видеомониторинга и лесовосстановление.

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Депутаты заксобрания заложили на развитие АПК Челябинской области в 2025 году свыше 3,5 млрд рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Комитет по аграрной политике одобрил внесенные губернатором Алексеем Текслером поправки в законопроект „О бюджете Челябинской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов“ — по трем госпрограммам. Так объем финансирования сельского хозяйства региона увеличился ко второму чтению бюджета на 521 млн рублей и составил более 3,5 млрд рублей», — отмечает пресс-служба заксобания. Так на областную госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» добавлено 198 млн рублей. Ее общее финансирование запланировано в сумме более 465 млн рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры. Расходы на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» увеличены на 322 млн рублей и составили сумму 3 млрд 45 млн рублей. В рамках программы планируется поддержка фермерских хозяйств в сфере птицеводства, молочного и мясного скотоводства, свиноводства. Возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Изменения коснулись и статей расходов госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Челябинской области». Ко второму чтению финансирование выросло до 750 млн рублей — прибавка составила 547 млн рублей. Средства будут направлены на охрану лесов и тушение лесных пожаров, на расширение системы видеомониторинга и лесовосстановление.
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