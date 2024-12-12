Военкор Сладков выступил против перемирия с Украиной

Ведущий российский военный корреспондент Александр Сладков выразил свое недовольство идеей заключения перемирия с Украиной. О своем мнении он сообщил в своем telegram-канале, подчеркнув недоверие к выполнению договоренностей со стороны украинской армии.
«Если с украинцами будет заключен договор о перемирии, или прекращении огня, то это будет, очень мягко говоря, далеко не первый договор, который ВСУ нарушат. Но, зато они проведут везде ротацию, доработают оборонительные сооружения, где им надо, соберут своих погибших, создадут запасы ГСМ, провизии и боеприпасов», — написал Сладков.
Сладков также подчеркивает, что возможное перемирие позволит украинской стороне укрепить свои позиции и подготовиться к дальнейшим военным действиям. Это, по его мнению, может усугубить ситуацию и привести к новым конфликтам на фронте.
Сладков считает, что Россия должна предъявить Киеву ряд требований, в том числе о размещении российских военных баз на украинской территории, для начала мирного диалога. Издание The Wall Street Journal сообщает, что Дональд Трамп, который скоро станет президентом США, выдвинул предложение о дислокации европейских военных подразделений на территории Украины с целью контроля за соблюдением условий прекращения огня, передает RT.
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