12 декабря 2024

Погиб глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36
ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36 Фото:

Олег Чурилов, руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах по информации ТАСС.

«ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36. Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента, в результате полученных травм мужчина умер», — сказал собеседник агентства. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Как сообщается в telegram-канале министерства, Олег Чурилов погиб 12 декабря. Он занимал свою должность с апреля 2022 года. 

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Олег Чурилов, руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах по информации ТАСС. «ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36. Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента, в результате полученных травм мужчина умер», — сказал собеседник агентства. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Как сообщается в telegram-канале министерства, Олег Чурилов погиб 12 декабря. Он занимал свою должность с апреля 2022 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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