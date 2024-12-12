Погиб глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов

Олег Чурилов, руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах по информации ТАСС.
«ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36. Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента, в результате полученных травм мужчина умер», — сказал собеседник агентства. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Как сообщается в telegram-канале министерства, Олег Чурилов погиб 12 декабря. Он занимал свою должность с апреля 2022 года.
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