CBS: Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа

Президент Китая Си Цзиньпин не планирует присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, хотя был приглашен. Об этом сообщает американский телеканал CBS, ссылаясь на источники, знакомые с планами китайского лидера.
«Ожидается, что президент Китая Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон в следующем месяце в качестве гостя на инаугурации избранного президента Дональда Трампа», — сообщил CBS News. Это стало известно вскоре после дня выборов, подчеркивая изменения в международных отношениях.
Согласно информации, полученной от телеканала, ожидается, что на запланированном мероприятии примет участие посол Китая в Соединенных Штатах. А также возможно присутствие других высокопоставленных представителей КНР.
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Трамп ранее официально пригласил Си Цзиньпина посетить его инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года, передает RT. По информации источников, приглашение было отправлено еще в ноябре прошлого года, но пока нет подтверждения о его принятии со стороны Китая. В дополнение, по сообщениям, администрация Трампа рассматривает возможность приглашения на церемонию ряда других зарубежных глав государств, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.