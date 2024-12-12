12 декабря 2024

«Известия»: банки стали увеличивать ставки по ипотеке до 100%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скрытые проценты появляются из-за несоответствия цен на квартиры и максимальной стоимости льготной ипотеки
Скрытые проценты появляются из-за несоответствия цен на квартиры и максимальной стоимости льготной ипотеки Фото:

В связи с высокой ключевой ставкой банки начали увеличивать ставки по ипотеке до 100%, замедляя процесс их выдачи жилищных кредитов, путем введения дополнительных комиссий и увеличения первоначального взноса. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

«Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%», — подчеркнул Чебесков «Известиям».

Он также указал на практику выдачи кредитов по завышенным ставкам, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на заемщиков. Дополнительно, как сообщили в пресс-службе ЦБ «Известиям», распространение недобросовестных практик подтверждено и другими источниками. В частности, упоминается, что минимальный первоначальный взнос в размере 20,1% предлагается только при условии покупки жилья у аккредитованного застройщика, что влечет за собой дополнительные комиссии.

Ранее URA.RU писало об увеличении лимитов по семейной ипотеке на два триллиона рублей. Они увеличились с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей. По данным Минфина России, это поможет предотвратить возможную приостановку программы в случае исчерпания лимитов банками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи с высокой ключевой ставкой банки начали увеличивать ставки по ипотеке до 100%, замедляя процесс их выдачи жилищных кредитов, путем введения дополнительных комиссий и увеличения первоначального взноса. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. «Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%», — подчеркнул Чебесков «Известиям». Он также указал на практику выдачи кредитов по завышенным ставкам, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на заемщиков. Дополнительно, как сообщили в пресс-службе ЦБ «Известиям», распространение недобросовестных практик подтверждено и другими источниками. В частности, упоминается, что минимальный первоначальный взнос в размере 20,1% предлагается только при условии покупки жилья у аккредитованного застройщика, что влечет за собой дополнительные комиссии. Ранее URA.RU писало об увеличении лимитов по семейной ипотеке на два триллиона рублей. Они увеличились с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей. По данным Минфина России, это поможет предотвратить возможную приостановку программы в случае исчерпания лимитов банками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...