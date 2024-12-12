«Известия»: банки стали увеличивать ставки по ипотеке до 100%

В связи с высокой ключевой ставкой банки начали увеличивать ставки по ипотеке до 100%, замедляя процесс их выдачи жилищных кредитов, путем введения дополнительных комиссий и увеличения первоначального взноса. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.
«Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%», — подчеркнул Чебесков «Известиям».
Он также указал на практику выдачи кредитов по завышенным ставкам, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на заемщиков. Дополнительно, как сообщили в пресс-службе ЦБ «Известиям», распространение недобросовестных практик подтверждено и другими источниками. В частности, упоминается, что минимальный первоначальный взнос в размере 20,1% предлагается только при условии покупки жилья у аккредитованного застройщика, что влечет за собой дополнительные комиссии.
Ранее URA.RU писало об увеличении лимитов по семейной ипотеке на два триллиона рублей. Они увеличились с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей. По данным Минфина России, это поможет предотвратить возможную приостановку программы в случае исчерпания лимитов банками.
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