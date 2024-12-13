ВС РФ перерезали линию снабжения ВСУ в Харьковской области

ВС РФ ударили по возведенному ВСУ плавучему мосту через реку Оскол (Купянский район Харьковской области), переправа уничтожена вместе с грузовиком. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.
«В результате удара наших военнослужащих переправа была уничтожена вместе с грузовым автомобилем», — рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, ранее ВСУ воспользовались плохой видимость из-за неблагоприятной погоды и соорудили понтонную переправу через Оскол около населенного пункта Пристен. Эта переправа использовалась украинским бойцами для снабжения в районе села Глушковка.
Ранее стало известно, что ВС РФ успешно форсировали Оскол и закрепились на правом берегу, началась операция по взятию поселка Двуречная. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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