Россия нанесла мощный удар по всей Украине: карта взрывов ночью и утром 13 декабря

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога
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Слышны взрывы в нескольких городах — Киеве, пригороде Харькова, Кременчуге и других
Слышны взрывы в нескольких городах — Киеве, пригороде Харькова, Кременчуге и других Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В 14 областях Украины, в частности — Киевской и Харьковской, звучит воздушная тревога. В ряде городов слышны взрывы. Сообщается о летящих по Украине ракетах. Куда приходятся удары — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Атакованы 14 украинских областей:

  1. Киевская;
  2. Харьковская;
  3. Сумская;
  4. Днепропетровская;
  5. Полтавская;
  6. Сумская;
  7. Тернопольская;
  8. Харьковская;
  9. Черниговская;
  10. Ивано-Франковская;
  11. Одесская;
  12. Черкасская;
  13. Черновицкая;
  14. Винницкая.

В Винницкой, Черкасской и Киевской тревога длится уже 11 часов. Слышны взрывы в нескольких городах — Киеве, пригороде Харькова, Кременчуге, пригород Борисполя, Переяславе, Ивано-Франковске, и областях — Одесской и Харьковской. Об этом сообщают украинские медиа. Также сообщается, что ракеты в настоящее время летят на Киевскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую области и Прилуки, Лубны, Приятин, Кривой рог, Белую церковь. 

Ракеты долетели до Запорожья. На подконтрольной ВСУ территории области раздаются взрывы. Также поражены цели в Одессе.

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В 14 областях Украины, в частности — Киевской и Харьковской, звучит воздушная тревога. В ряде городов слышны взрывы. Сообщается о летящих по Украине ракетах. Куда приходятся удары — в материале URA.RU. Атакованы 14 украинских областей: В Винницкой, Черкасской и Киевской тревога длится уже 11 часов. Слышны взрывы в нескольких городах — Киеве, пригороде Харькова, Кременчуге, пригород Борисполя, Переяславе, Ивано-Франковске, и областях — Одесской и Харьковской. Об этом сообщают украинские медиа. Также сообщается, что ракеты в настоящее время летят на Киевскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую области и Прилуки, Лубны, Приятин, Кривой рог, Белую церковь.  Ракеты долетели до Запорожья. На подконтрольной ВСУ территории области раздаются взрывы. Также поражены цели в Одессе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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