Россия нанесла мощный удар по всей Украине: карта взрывов ночью и утром 13 декабря

В 14 областях Украины, в частности — Киевской и Харьковской, звучит воздушная тревога. В ряде городов слышны взрывы. Сообщается о летящих по Украине ракетах. Куда приходятся удары — в материале URA.RU.
Атакованы 14 украинских областей:
- Киевская;
- Харьковская;
- Сумская;
- Днепропетровская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Черниговская;
- Ивано-Франковская;
- Одесская;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Винницкая.
В Винницкой, Черкасской и Киевской тревога длится уже 11 часов. Слышны взрывы в нескольких городах — Киеве, пригороде Харькова, Кременчуге, пригород Борисполя, Переяславе, Ивано-Франковске, и областях — Одесской и Харьковской. Об этом сообщают украинские медиа. Также сообщается, что ракеты в настоящее время летят на Киевскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую области и Прилуки, Лубны, Приятин, Кривой рог, Белую церковь.
Ракеты долетели до Запорожья. На подконтрольной ВСУ территории области раздаются взрывы. Также поражены цели в Одессе.
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