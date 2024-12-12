12 декабря 2024

Следователи закрыли уголовное дело на блогера Курганчанка после экспертизы

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение по уголовному делу на блогера Курганчанку
Решение по уголовному делу на блогера Курганчанку Фото:

Сотрудники следственного отдела по городу Кургану прекратили уголовное преследование Анжелы Кривоноговой, известной как блогер Курганчанка. Причиной стал результат экспертизы, не нашедшей оскорблений в адрес полицейского со стороны женщины. Об этом URA.RU узнало из соцсетей Курганчанки и после беседы с ней.

«Челябинские лингвисты в публичных высказываниях Курганчанки, а именно „мент“, „мусор“, „безграмотный участковый“ не нашли лингвистических признаков неприличной формы», — сообщила Кривоногова на своей странице соцсети «ВКонтакте». Экспертизу делали в рамках возбужденного уголовного дела об оскорблении сотрудника полиции — преследование пришлось прекратить.

Претензии к Кривоноговой у следственных органов появились в начале осени после инцидента в продуктовом магазине с участием женщины. Она вызвала полицейского, а затем нелестно отозвалась о его работе в соцсетях — итогом стало возбуждение уголовного дела об оскорблении.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики возбудили новое уголовное дело в отношении Кривоноговой. Женщина утверждает, что ее обвиняют в клевете в отношении спорного случая с участковым.

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Сотрудники следственного отдела по городу Кургану прекратили уголовное преследование Анжелы Кривоноговой, известной как блогер Курганчанка. Причиной стал результат экспертизы, не нашедшей оскорблений в адрес полицейского со стороны женщины. Об этом URA.RU узнало из соцсетей Курганчанки и после беседы с ней. «Челябинские лингвисты в публичных высказываниях Курганчанки, а именно „мент“, „мусор“, „безграмотный участковый“ не нашли лингвистических признаков неприличной формы», — сообщила Кривоногова на своей странице соцсети «ВКонтакте». Экспертизу делали в рамках возбужденного уголовного дела об оскорблении сотрудника полиции — преследование пришлось прекратить. Претензии к Кривоноговой у следственных органов появились в начале осени после инцидента в продуктовом магазине с участием женщины. Она вызвала полицейского, а затем нелестно отозвалась о его работе в соцсетях — итогом стало возбуждение уголовного дела об оскорблении. Ранее URA.RU сообщало, что силовики возбудили новое уголовное дело в отношении Кривоноговой. Женщина утверждает, что ее обвиняют в клевете в отношении спорного случая с участковым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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