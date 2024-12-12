Следователи закрыли уголовное дело на блогера Курганчанка после экспертизы

Сотрудники следственного отдела по городу Кургану прекратили уголовное преследование Анжелы Кривоноговой, известной как блогер Курганчанка. Причиной стал результат экспертизы, не нашедшей оскорблений в адрес полицейского со стороны женщины. Об этом URA.RU узнало из соцсетей Курганчанки и после беседы с ней.
«Челябинские лингвисты в публичных высказываниях Курганчанки, а именно „мент“, „мусор“, „безграмотный участковый“ не нашли лингвистических признаков неприличной формы», — сообщила Кривоногова на своей странице соцсети «ВКонтакте». Экспертизу делали в рамках возбужденного уголовного дела об оскорблении сотрудника полиции — преследование пришлось прекратить.
Претензии к Кривоноговой у следственных органов появились в начале осени после инцидента в продуктовом магазине с участием женщины. Она вызвала полицейского, а затем нелестно отозвалась о его работе в соцсетях — итогом стало возбуждение уголовного дела об оскорблении.
Ранее URA.RU сообщало, что силовики возбудили новое уголовное дело в отношении Кривоноговой. Женщина утверждает, что ее обвиняют в клевете в отношении спорного случая с участковым.
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