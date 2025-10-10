Названа основная версия пропажи семьи с ребенком в Красноярском крае

СК представил несчастный случай версией пропажи семьи в Красноярском крае
Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае
Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае Фото:
новость из сюжета
Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

Спасатели обнаружили место последнего сигнала смартфона пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. По данным следствия, основная версия произошедшего — несчастный случай, шансы найти людей живыми минимальны.

«Источник в правоохранительных органах сообщил, что основная версия — несчастный случай. По словам собеседника, шансов найти пропавших живыми практически нет», — отмечает издание RT.

Сигнал от телефона главы семьи был зафиксирован вечером 28 сентября в труднодоступной местности со скользкими валунами, расщелинами и глубоким снегом. К месту направлены шесть поисковых групп с кинологами, одна из групп была эвакуирована с помощью дронов из-за сложного рельефа.

Версии о криминальном происшествии или добровольном отъезде семьи не рассматриваются. При обыске в доме обнаружены все ценные вещи и документы, отсутствуют признаки сборов к отъезду.

Поисковые работы осложняются обильным снежным покровом и сложным рельефом местности. Ранее в районе пропажи семьи были замечены волчья стая и два медведя.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время похода в тайге Красноярского края, где планировала остановиться на ночь в домике-куполе на Минской петле. Ранее поиски осложнялись плохой погодой, из-за чего не использовались вертолеты и беспилотники, а одной из версий исчезновения называлось нападение диких животных. Семью ищут с помощью пеших групп и кинологов, обследовано уже более 3300 километров.

