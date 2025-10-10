Для россиян ввели секретный код для пособий, пенсий и льгот

С 10 октября 2025 года россиянам для получения информации о пособиях, пенсиях и мерах поддержки необходимо называть секретный код при обращении в Социальный фонд России. Новые правила утверждены приказом СФР и уже вступили в силу.
«Сотрудник предоставит запрашиваемые сведения по телефону только после того, как заявитель назовет секретный код», — говорится в приказе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Для установки кода гражданам нужно лично обратиться в любое отделение фонда с заявлением, паспортом и СНИЛС. В заявлении указывается сам код (комбинация букв и цифр или вопрос-ответ) и номер телефона для звонков, передает РБК.
При звонке с номера, не указанного в заявлении, дополнительно потребуются паспортные данные и СНИЛС. Изменить установленный код можно только при повторном визите в отделение фонда. Информацию о пособиях и льготах можно также получить через личный кабинет на сайте СФР, где процедура идентификации не требует использования секретного кода.
Также сообщается , что в 2025 году многодетные семьи имеют право на различные выплаты и льготы от государства. Такие данные привел в беседе с депутат Госдумы Алексей Говырин. Передает информацию RT.
