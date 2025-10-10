Для россиян ввели секретный код для пособий, пенсий и льгот

СФР ввел секретный код для доступа к информации о пособиях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России ввели секретный код для получения информации о пособиях и льготах
В России ввели секретный код для получения информации о пособиях и льготах Фото:

С 10 октября 2025 года россиянам для получения информации о пособиях, пенсиях и мерах поддержки необходимо называть секретный код при обращении в Социальный фонд России. Новые правила утверждены приказом СФР и уже вступили в силу.

«Сотрудник предоставит запрашиваемые сведения по телефону только после того, как заявитель назовет секретный код», — говорится в приказе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Для установки кода гражданам нужно лично обратиться в любое отделение фонда с заявлением, паспортом и СНИЛС. В заявлении указывается сам код (комбинация букв и цифр или вопрос-ответ) и номер телефона для звонков, передает РБК.

При звонке с номера, не указанного в заявлении, дополнительно потребуются паспортные данные и СНИЛС. Изменить установленный код можно только при повторном визите в отделение фонда. Информацию о пособиях и льготах можно также получить через личный кабинет на сайте СФР, где процедура идентификации не требует использования секретного кода.

Также сообщается , что в 2025 году многодетные семьи имеют право на различные выплаты и льготы от государства. Такие данные привел в беседе с депутат Госдумы Алексей Говырин. Передает информацию RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 10 октября 2025 года россиянам для получения информации о пособиях, пенсиях и мерах поддержки необходимо называть секретный код при обращении в Социальный фонд России. Новые правила утверждены приказом СФР и уже вступили в силу. «Сотрудник предоставит запрашиваемые сведения по телефону только после того, как заявитель назовет секретный код», — говорится в приказе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Для установки кода гражданам нужно лично обратиться в любое отделение фонда с заявлением, паспортом и СНИЛС. В заявлении указывается сам код (комбинация букв и цифр или вопрос-ответ) и номер телефона для звонков, передает РБК. При звонке с номера, не указанного в заявлении, дополнительно потребуются паспортные данные и СНИЛС. Изменить установленный код можно только при повторном визите в отделение фонда. Информацию о пособиях и льготах можно также получить через личный кабинет на сайте СФР, где процедура идентификации не требует использования секретного кода. Также сообщается , что в 2025 году многодетные семьи имеют право на различные выплаты и льготы от государства. Такие данные привел в беседе с депутат Госдумы Алексей Говырин. Передает информацию RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...