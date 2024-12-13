В США усомнились в эффективности морских беспилотников СБУ

The War Zone: эффективность морских дронов СБУ вызывает вопросы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военный эксперт поставил под вопрос эффективность морских беспилотников СБУ
Военный эксперт поставил под вопрос эффективность морских беспилотников СБУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эффективность украинских морских дронов Sea Baby, задействованных в недавней атаке в районе Керченского залива, вызывает вопросы. Такое мнение выразили журналисты американского военного издания. 

«СБУ используют Sea Baby уже более года, и семейство расширилось, включив в себя базовые типы камикадзе. Однако до сих возникают вопрос касательно эффективности этих беспилотников», — пишет The War Zone. Журналисты указали на сложности с верификацией видео, опубликованного СБУ, где утверждается, что дроны нанесли удары по российской авиации.

Эксперт Джозеф Тревитик подчеркнул, что каждый беспилотный катер Sea Baby стоит сотни тысяч долларов и оснащен современными системами вооружения. Тревитик советует Украине тщательнее распределять ресурсы, особенно на фоне возможного ограничения США по выделению военной помощи Киеву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эффективность украинских морских дронов Sea Baby, задействованных в недавней атаке в районе Керченского залива, вызывает вопросы. Такое мнение выразили журналисты американского военного издания.  «СБУ используют Sea Baby уже более года, и семейство расширилось, включив в себя базовые типы камикадзе. Однако до сих возникают вопрос касательно эффективности этих беспилотников», — пишет The War Zone. Журналисты указали на сложности с верификацией видео, опубликованного СБУ, где утверждается, что дроны нанесли удары по российской авиации. Эксперт Джозеф Тревитик подчеркнул, что каждый беспилотный катер Sea Baby стоит сотни тысяч долларов и оснащен современными системами вооружения. Тревитик советует Украине тщательнее распределять ресурсы, особенно на фоне возможного ограничения США по выделению военной помощи Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...