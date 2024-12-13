В США усомнились в эффективности морских беспилотников СБУ

Эффективность украинских морских дронов Sea Baby, задействованных в недавней атаке в районе Керченского залива, вызывает вопросы. Такое мнение выразили журналисты американского военного издания.
«СБУ используют Sea Baby уже более года, и семейство расширилось, включив в себя базовые типы камикадзе. Однако до сих возникают вопрос касательно эффективности этих беспилотников», — пишет The War Zone. Журналисты указали на сложности с верификацией видео, опубликованного СБУ, где утверждается, что дроны нанесли удары по российской авиации.
Эксперт Джозеф Тревитик подчеркнул, что каждый беспилотный катер Sea Baby стоит сотни тысяч долларов и оснащен современными системами вооружения. Тревитик советует Украине тщательнее распределять ресурсы, особенно на фоне возможного ограничения США по выделению военной помощи Киеву.
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