Песков предложил не забывать о санкциях, веденных Трампом против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения в улучшении отношений между Россией и США после инаугурации новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа. Он подчеркнул, что во время первого срока Трамп ввел многочисленные санкции против России.
«За время срока президента Трампа, давайте не будет забывать, что свыше 50 раз вводились санкции против нашей страны. Было много недружественных действий по отношению к нашей стране», — заявил Песков. Эти слова прозвучали во время конференц-колла.
Представитель Кремля также подчеркнул богатый опыт взаимоотношений с администрациями США под руководством различных людей. Он подчеркнул, что лучше не стоит ставить вопрос об улучшении отношений между РФ и Штатами после вступления Трампа в должность президента.
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