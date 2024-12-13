Прокуратура заставила власти отремонтировать дом спорта в Полазне, в котором занимаются дети

Прокуратура выписала представление главе администрации Добрянского округа
© Служба новостей «URA.RU»
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В Доме спорта в Полазне отремонтируют кровлю
В Доме спорта в Полазне отремонтируют кровлю Фото:

Прокуратура Добрянки (Пермский край) проверила состояние Дома спорта в Полазне. Главе округа внесли представление за нарушение законодательства при содержании муниципального имущества.

«Установлено, что Дом спорта в Полазне не обследовали с привлечением специализированных организаций, при этом в нем занимаются дети. Здание давно находится в неудовлетворительном состоянии, но окружная администрация не решает вопрос финансирования ремонтных работ. Прокуратура внесла представление главе администрации округа», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В результате администрация Добрянки заключила контракт на обследование здания и разработку проектно-сметной документации для ремонта кровли. Ведомство установило контроль за ходом устранения нарушений.

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Прокуратура Добрянки (Пермский край) проверила состояние Дома спорта в Полазне. Главе округа внесли представление за нарушение законодательства при содержании муниципального имущества. «Установлено, что Дом спорта в Полазне не обследовали с привлечением специализированных организаций, при этом в нем занимаются дети. Здание давно находится в неудовлетворительном состоянии, но окружная администрация не решает вопрос финансирования ремонтных работ. Прокуратура внесла представление главе администрации округа», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате администрация Добрянки заключила контракт на обследование здания и разработку проектно-сметной документации для ремонта кровли. Ведомство установило контроль за ходом устранения нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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