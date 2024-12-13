Прокуратура заставила власти отремонтировать дом спорта в Полазне, в котором занимаются дети

Прокуратура Добрянки (Пермский край) проверила состояние Дома спорта в Полазне. Главе округа внесли представление за нарушение законодательства при содержании муниципального имущества.
«Установлено, что Дом спорта в Полазне не обследовали с привлечением специализированных организаций, при этом в нем занимаются дети. Здание давно находится в неудовлетворительном состоянии, но окружная администрация не решает вопрос финансирования ремонтных работ. Прокуратура внесла представление главе администрации округа», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В результате администрация Добрянки заключила контракт на обследование здания и разработку проектно-сметной документации для ремонта кровли. Ведомство установило контроль за ходом устранения нарушений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!