Макрон в четвертый раз назначил премьера Франции

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Макрон поручил Байру сформировать правительство
Макрон поручил Байру сформировать правительство Фото:

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост премьер-министра 73-летнего Франсуа Байру. С момента переизбрания французского главы на второй срок Байру стал четвертым премьером страны. Об этом сообщает Елисейский дворец в своих соцсетях. 

«Президент Республики назначил г-на Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — передает Елисейский дворец в соцсети X. Как сообщает издание Le Monde, с момента вторичного избрания Макрона в президенты весной 2022 года, он назначил уже четвертого премьер-министра.

Ранее Байру занимал должность министра образования. Он также был кандидатом на президентские выборы во Франции в 2002, 2007 и 2012 годах.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост премьер-министра 73-летнего Франсуа Байру. С момента переизбрания французского главы на второй срок Байру стал четвертым премьером страны. Об этом сообщает Елисейский дворец в своих соцсетях.  «Президент Республики назначил г-на Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — передает Елисейский дворец в соцсети X. Как сообщает издание Le Monde, с момента вторичного избрания Макрона в президенты весной 2022 года, он назначил уже четвертого премьер-министра. Ранее Байру занимал должность министра образования. Он также был кандидатом на президентские выборы во Франции в 2002, 2007 и 2012 годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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