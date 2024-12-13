Макрон в четвертый раз назначил премьера Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост премьер-министра 73-летнего Франсуа Байру. С момента переизбрания французского главы на второй срок Байру стал четвертым премьером страны. Об этом сообщает Елисейский дворец в своих соцсетях.
«Президент Республики назначил г-на Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — передает Елисейский дворец в соцсети X. Как сообщает издание Le Monde, с момента вторичного избрания Макрона в президенты весной 2022 года, он назначил уже четвертого премьер-министра.
Ранее Байру занимал должность министра образования. Он также был кандидатом на президентские выборы во Франции в 2002, 2007 и 2012 годах.
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