ВСУ за неделю потеряли больше 12 тысяч человек

За неделю ВС РФ 15 раз атаковали энергетику Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За минувшую неделю численные потери ВСУ достигли 12 090 человек. Об этом сообщает Минобороны России.
«Потери украинских войск за неделю составили до 12090 человек», — сообщает ведомство. Сводка опубликована в telegram-канале. Так же в ней сказано, что в течение этого периода ВС РФ выполнили 15 массированных атак на энергетические объекты, а также на аэродромы, склады вооружений и места дислокации украинских войск.
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