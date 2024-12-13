После ракетной атаки ВСУ на Таганрог в квитанциях ЖКХ появится новый пункт

В квитанциях ЖКК Таганрога будут печатать адреса укрытий после атаки ВСУ
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В квитанциях ЖКХ появятся QR-коды с адресами укрытий Фото:

В квитанциях за коммунальные услуги в Таганроге будут печатать QR-коды с адресами укрытий. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Кабулова.

«QR-коды с адресами укрытий будут печатать на квитанциях за коммунальные услуги с декабря», — сказала Кабулова. Ее слова приводит 161.ru. QR-коды появятся в квитанциях с декабря.

В среду, 11 декабря, с территории Украины была произведена ракетная атака на военный аэродром в Таганроге с применением западных ракет ATACMS. В ответ Россия произвела массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины.

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В квитанциях за коммунальные услуги в Таганроге будут печатать QR-коды с адресами укрытий. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Кабулова. «QR-коды с адресами укрытий будут печатать на квитанциях за коммунальные услуги с декабря», — сказала Кабулова. Ее слова приводит 161.ru. QR-коды появятся в квитанциях с декабря. В среду, 11 декабря, с территории Украины была произведена ракетная атака на военный аэродром в Таганроге с применением западных ракет ATACMS. В ответ Россия произвела массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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