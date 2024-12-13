После ракетной атаки ВСУ на Таганрог в квитанциях ЖКХ появится новый пункт

В квитанциях за коммунальные услуги в Таганроге будут печатать QR-коды с адресами укрытий. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Кабулова.
«QR-коды с адресами укрытий будут печатать на квитанциях за коммунальные услуги с декабря», — сказала Кабулова. Ее слова приводит 161.ru. QR-коды появятся в квитанциях с декабря.
В среду, 11 декабря, с территории Украины была произведена ракетная атака на военный аэродром в Таганроге с применением западных ракет ATACMS. В ответ Россия произвела массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.