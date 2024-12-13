Общество ЖКХ и Городская среда После ракетной атаки ВСУ на Таганрог в квитанциях ЖКХ появится новый пункт В квитанциях ЖКК Таганрога будут печатать адреса укрытий после атаки ВСУ 13 декабря 2024 в 18:35 Размер текста - 17 + В квитанциях ЖКХ появятся QR-коды с адресами укрытий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В квитанциях за коммунальные услуги в Таганроге будут печатать QR-коды с адресами укрытий. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Кабулова. «QR-коды с адресами укрытий будут печатать на квитанциях за коммунальные услуги с декабря», — сказала Кабулова. Ее слова приводит 161.ru. QR-коды появятся в квитанциях с декабря. В среду, 11 декабря, с территории Украины была произведена ракетная атака на военный аэродром в Таганроге с применением западных ракет ATACMS. В ответ Россия произвела массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В квитанциях за коммунальные услуги в Таганроге будут печатать QR-коды с адресами укрытий. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Кабулова. «QR-коды с адресами укрытий будут печатать на квитанциях за коммунальные услуги с декабря», — сказала Кабулова. Ее слова приводит 161.ru. QR-коды появятся в квитанциях с декабря. В среду, 11 декабря, с территории Украины была произведена ракетная атака на военный аэродром в Таганроге с применением западных ракет ATACMS. В ответ Россия произвела массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям