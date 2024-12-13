Главу Минцифры Омской области лишили свободы

Министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова посадили на домашний арест. Меру пресечения ему избрал Басманный районный суд Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Цуканова Дениса Геннадьевича», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Цуканов будет находиться под домашним арестом в течение одного месяца и 30 суток. Министр цифрового развития и связи Омской области обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере (статья 160 часть 4 УК РФ).
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