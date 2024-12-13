Главу Минцифры Омской области лишили свободы

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Министра цифрового развития и связи Омской области посадили под домашний арест
Министра цифрового развития и связи Омской области посадили под домашний арест Фото:

Министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова посадили на домашний арест. Меру пресечения ему избрал Басманный районный суд Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Цуканова Дениса Геннадьевича», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Цуканов будет находиться под домашним арестом в течение одного месяца и 30 суток. Министр цифрового развития и связи Омской области обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере (статья 160 часть 4 УК РФ).

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Министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова посадили на домашний арест. Меру пресечения ему избрал Басманный районный суд Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Цуканова Дениса Геннадьевича», — сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Цуканов будет находиться под домашним арестом в течение одного месяца и 30 суток. Министр цифрового развития и связи Омской области обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере (статья 160 часть 4 УК РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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