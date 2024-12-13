Почему в России ограничили доступ к мессенджеру Viber

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в пределах России из-за слабой системы безопасности мессенджера и слабой работы с модерацией. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа. По его словам, технические недостатки Viber и популярность мессенджера в возрастных группах, в частности, среди менее технически подкованных пользователей, делали эту платформу привлекательной для мошенников.
«Viber уступает Telegram и WhatsApp <...> мессенджер имеет очевидные уязвимости в системе безопасности. На платформе отсутствует должная идентификация пользователей, что позволяет злоумышленникам оставаться анонимными и легко подделывать идентификационные данные», — заявил Гогуа корреспонденту URA.RU.
Эксперт также отметил, что мессенджер Viber продолжает пользоваться высоким спросом в некоторых регионах и среди определенных возрастных категорий, особенно среди пользователей, которые не обладают глубокими техническими знаниями. Это обстоятельство делает приложение привлекательной платформой для осуществления преступных действий.
По словам блогера, слабая работа с модерацией контента и игнорирование предписаний по удалению запрещенной или фейковой информации лишь усиливают репутацию Viber как небезопасного мессенджера. Гогуа заявил, что в 2024 году через эту платформу мошенники похитили у россиян около 5 миллиардов рублей.
Роскомнадзор ввел ограничения на использование мессенджера Viber в России. Причиной стало нарушение мессенджером российских законодательных норм.
За последние два года общая сумма наложенных штрафов на мессенджер Viber составила более 1,8 миллиона рублей, сообщил член комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Немкин. Он уточнил, что и по сей день эти средства не были уплачены.
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