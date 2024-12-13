Команда из Кургана ХК «Зауралье» проиграла клубу «Тамбов» в гостевом матче. Об этом сообщили представители курганских хоккеистов.
«Терпит очередное поражение ХК „Зауралье“, теперь в Тамбове. Хорошо начали, забили, но дальше дело не пошло, а подвели опять удаления. Соперник дважды забил в большинстве и курганцы проиграли со счетом 1:3», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье».
Голы забили:
- 0:1 — Артур Болтанов (В . Антипин, И. Климович, 08:13);
- 1:1 — Максим Кузнецов (Э. Гиматов, М. Тихонов, 11:14, бол.);
- 2:1 — Антон Косолапов (А. Нечаев, 29:43);
- 3:1 — Вадим Перескоков (М. Кузнецов, А. Протапович, 32:17, бол.).
Ранее 4 декабря ХК «Зауралье» из-за грубых ошибок в обороне проиграл команде из Тамбова со счетом 2:3. Матч был драматичным с двумя буллитами, которые завершились не в пользу курганцев.
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