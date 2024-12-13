13 декабря 2024

Курганские хоккеисты потерпели поражение от клуба «Тамбов» в гостях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы проиграли команде из Тамбова
Курганцы проиграли команде из Тамбова Фото:

Команда из Кургана ХК «Зауралье» проиграла клубу «Тамбов» в гостевом матче. Об этом сообщили представители курганских хоккеистов.

«Терпит очередное поражение ХК „Зауралье“, теперь в Тамбове. Хорошо начали, забили, но дальше дело не пошло, а подвели опять удаления. Соперник дважды забил в большинстве и курганцы проиграли со счетом 1:3», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье».

Голы забили:

  • 0:1 — Артур Болтанов (В . Антипин, И. Климович, 08:13);
  • 1:1 — Максим Кузнецов (Э. Гиматов, М. Тихонов, 11:14, бол.);
  • 2:1 — Антон Косолапов (А. Нечаев, 29:43);
  • 3:1 — Вадим Перескоков (М. Кузнецов, А. Протапович, 32:17, бол.).

Ранее 4 декабря ХК «Зауралье» из-за грубых ошибок в обороне проиграл команде из Тамбова со счетом 2:3. Матч был драматичным с двумя буллитами, которые завершились не в пользу курганцев. 

Курганцы проиграли матч в гостях
Курганцы проиграли матч в гостях
Фото:

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Команда из Кургана ХК «Зауралье» проиграла клубу «Тамбов» в гостевом матче. Об этом сообщили представители курганских хоккеистов. «Терпит очередное поражение ХК „Зауралье“, теперь в Тамбове. Хорошо начали, забили, но дальше дело не пошло, а подвели опять удаления. Соперник дважды забил в большинстве и курганцы проиграли со счетом 1:3», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье». Голы забили: Ранее 4 декабря ХК «Зауралье» из-за грубых ошибок в обороне проиграл команде из Тамбова со счетом 2:3. Матч был драматичным с двумя буллитами, которые завершились не в пользу курганцев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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