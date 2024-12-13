13 декабря 2024

Reuters: Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

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Селекционно-семеноводческий комплекс «Ситно». Челябинск, пшеница, урожай, зерно, семенная пшеница
РФ приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой Фото:
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Россия временно приостановила экспорт пшеницы в Сирию из-за задержек в оплате и неопределенности по поводу политической ситуации в стране, сообщает агентство Reuters. Остановка поставок вызвана опасениями по поводу стабильности нового сирийского правительства и его политики в области регулирования импорта продовольствия.

«Я думаю, что никто не осмелится поставлять пшеницу в Сирию в нынешних обстоятельствах», — отметил источник, близкий к российскому правительству. Кроме того, сообщается, что два судна с российской пшеницей — «Михаил Ненашев» и «Альфа Гермес» — так и не достигли своего пункта назначения в Сирии.

На борту находится 60 тысяч тонн пшеницы, которые пока не были оплачены. В связи с этим возникает возможность продажи груза другим заинтересованным покупателям, говорится в материале.

В Российском союзе экспортеров и производителей зерна подтвердили, что прекращение сотрудничества с Сирией не планируется, передает РБК. Эдуард Зернин, председатель правления союза, указал, что хотя Сирия и не относится к числу крупнейших импортеров российского зерна, она все же представляет собой достаточно значимый рынок с объемом закупок около 2 миллионов тонн пшеницы в год. При этом Россия выступает ключевым поставщиком на данном рынке.

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Россия временно приостановила экспорт пшеницы в Сирию из-за задержек в оплате и неопределенности по поводу политической ситуации в стране, сообщает агентство Reuters. Остановка поставок вызвана опасениями по поводу стабильности нового сирийского правительства и его политики в области регулирования импорта продовольствия. «Я думаю, что никто не осмелится поставлять пшеницу в Сирию в нынешних обстоятельствах», — отметил источник, близкий к российскому правительству. Кроме того, сообщается, что два судна с российской пшеницей — «Михаил Ненашев» и «Альфа Гермес» — так и не достигли своего пункта назначения в Сирии. На борту находится 60 тысяч тонн пшеницы, которые пока не были оплачены. В связи с этим возникает возможность продажи груза другим заинтересованным покупателям, говорится в материале. В Российском союзе экспортеров и производителей зерна подтвердили, что прекращение сотрудничества с Сирией не планируется, передает РБК. Эдуард Зернин, председатель правления союза, указал, что хотя Сирия и не относится к числу крупнейших импортеров российского зерна, она все же представляет собой достаточно значимый рынок с объемом закупок около 2 миллионов тонн пшеницы в год. При этом Россия выступает ключевым поставщиком на данном рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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