Reuters: Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

14 декабря 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

РФ приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Россия временно приостановила экспорт пшеницы в Сирию из-за задержек в оплате и неопределенности по поводу политической ситуации в стране, сообщает агентство Reuters. Остановка поставок вызвана опасениями по поводу стабильности нового сирийского правительства и его политики в области регулирования импорта продовольствия. «Я думаю, что никто не осмелится поставлять пшеницу в Сирию в нынешних обстоятельствах», — отметил источник, близкий к российскому правительству. Кроме того, сообщается, что два судна с российской пшеницей — «Михаил Ненашев» и «Альфа Гермес» — так и не достигли своего пункта назначения в Сирии. На борту находится 60 тысяч тонн пшеницы, которые пока не были оплачены. В связи с этим возникает возможность продажи груза другим заинтересованным покупателям, говорится в материале. В Российском союзе экспортеров и производителей зерна подтвердили, что прекращение сотрудничества с Сирией не планируется, передает РБК. Эдуард Зернин, председатель правления союза, указал, что хотя Сирия и не относится к числу крупнейших импортеров российского зерна, она все же представляет собой достаточно значимый рынок с объемом закупок около 2 миллионов тонн пшеницы в год. При этом Россия выступает ключевым поставщиком на данном рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия временно приостановила экспорт пшеницы в Сирию из-за задержек в оплате и неопределенности по поводу политической ситуации в стране, сообщает агентство Reuters. Остановка поставок вызвана опасениями по поводу стабильности нового сирийского правительства и его политики в области регулирования импорта продовольствия. «Я думаю, что никто не осмелится поставлять пшеницу в Сирию в нынешних обстоятельствах», — отметил источник, близкий к российскому правительству. Кроме того, сообщается, что два судна с российской пшеницей — «Михаил Ненашев» и «Альфа Гермес» — так и не достигли своего пункта назначения в Сирии. На борту находится 60 тысяч тонн пшеницы, которые пока не были оплачены. В связи с этим возникает возможность продажи груза другим заинтересованным покупателям, говорится в материале. В Российском союзе экспортеров и производителей зерна подтвердили, что прекращение сотрудничества с Сирией не планируется, передает РБК. Эдуард Зернин, председатель правления союза, указал, что хотя Сирия и не относится к числу крупнейших импортеров российского зерна, она все же представляет собой достаточно значимый рынок с объемом закупок около 2 миллионов тонн пшеницы в год. При этом Россия выступает ключевым поставщиком на данном рынке.