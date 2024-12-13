В Свердловской области за одну рыбалку мужчине удалось выловить больше сотни окуней в плохую погоду на Белоярском водохранилище. Уловом Сергей Родин поделился в соцсетях.
«Рыба клевала постоянно, окуней вышло больше ста штук. После сотого, когда сбился считать, начал их отпускать, они абсолютно одинаковые. Крупных нет, все от 70 до 100 грамм. Был очень сильный ветер, на льду находится не совсем комфортно», — рассказал мужчина в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
Рыбак отметил, что выбрал самое опасное место на всем водохранилище, так как лед там нестабильный. Окунь хорошо клевал на мормышку, отметил мужчина.
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