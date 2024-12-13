13 декабря 2024

«Клевала постоянно»: Свердловчанин поймал больше сотни окуней при плохой погоде. Видео

В Свердловской области рыбак поймал сотню окуней на Белоярском водохранилище
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Рыбак рассказал, что окунь хорошо клевал на мормышку (архивное фото) Фото:

В Свердловской области за одну рыбалку мужчине удалось выловить больше сотни окуней в плохую погоду на Белоярском водохранилище. Уловом Сергей Родин поделился в соцсетях.

«Рыба клевала постоянно, окуней вышло больше ста штук. После сотого, когда сбился считать, начал их отпускать, они абсолютно одинаковые. Крупных нет, все от 70 до 100 грамм. Был очень сильный ветер, на льду находится не совсем комфортно», — рассказал мужчина в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

Рыбак отметил, что выбрал самое опасное место на всем водохранилище, так как лед там нестабильный. Окунь хорошо клевал на мормышку, отметил мужчина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области за одну рыбалку мужчине удалось выловить больше сотни окуней в плохую погоду на Белоярском водохранилище. Уловом Сергей Родин поделился в соцсетях. «Рыба клевала постоянно, окуней вышло больше ста штук. После сотого, когда сбился считать, начал их отпускать, они абсолютно одинаковые. Крупных нет, все от 70 до 100 грамм. Был очень сильный ветер, на льду находится не совсем комфортно», — рассказал мужчина в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Рыбак отметил, что выбрал самое опасное место на всем водохранилище, так как лед там нестабильный. Окунь хорошо клевал на мормышку, отметил мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...