В Роскачестве предупредили об опасности искусственных елок для здоровья

Искусственные новогодние елки могут нанести вред здоровью человека из-за наличия опасных химических соединений в материалах, из которых они изготавливаются. В частности, в них могут присутствовать фталаты и формальдегиды, которые негативно влияют на дыхание и гормоны. Об этом сообщила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
«Фталаты и формальдегиды могут выделяться в воздух и при длительном воздействии негативно влиять на дыхательную и гормональную системы», — предупреждает Завьялова. Ее слова приводит агентство «Прайм». Эксперт также отметила, что использование свинца как стабилизатора в пластиковых материалах делает искусственные елки потенциально опасными, особенно для детей.
Кроме того, Завьялова рекомендует осторожно подходить к выбору искусственных елок, обращая внимание на наличие сертификации и маркировки безопасности, таких как СЕ или ЕАС. Это может гарантировать соответствие требованиям безопасности и снизить риски для здоровья. Помимо этого, важно соблюдать меры предосторожности при эксплуатации елки, включая регулярное проветривание помещения и избегание размещения елки возле источников тепла.
Согласно исследованию ЮMoney, за год средняя цена искусственной елки увеличилась на 15% и составила 4260 рублей. Украшения подорожали еще больше: гирлянды — на 19%, елочные игрушки — на 17%, мишура — на 11%. Почти 60% россиян планируют ставить елку на Новый год, остальные отказываются от этой традиции, передает «Национальная служба новостей».
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