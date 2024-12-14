Раскрыт «столетний» план Британии по уничтожению России

Журналист Боуз: Британия хочет уничтожить Россию с помощью украинского конфликта
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Британия использует украинский конфликт в попытке реализовать свой давний план по дестабилизации РФ
Британия использует украинский конфликт в попытке реализовать свой давний план по дестабилизации РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Великобританию в использовании украинского конфликта для дестабилизации России. Он утверждает, что действия Британии направлены на реализацию давнего плана.

«Британцы столетиями хотели уничтожить Россию. „Укроскам“ — это всего лишь последнее воплощение многолетнего плана по дестабилизации России через Украину», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х.

Журналист также отметил, что неудачи на украинском направлении лишь усиливают стремление Британии к эскалации конфликта. По его мнению, это стимулирует британские власти к более агрессивным и провокационным действиям в регионе.

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Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Великобританию в использовании украинского конфликта для дестабилизации России. Он утверждает, что действия Британии направлены на реализацию давнего плана. «Британцы столетиями хотели уничтожить Россию. „Укроскам“ — это всего лишь последнее воплощение многолетнего плана по дестабилизации России через Украину», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. Журналист также отметил, что неудачи на украинском направлении лишь усиливают стремление Британии к эскалации конфликта. По его мнению, это стимулирует британские власти к более агрессивным и провокационным действиям в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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