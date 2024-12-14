Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Великобританию в использовании украинского конфликта для дестабилизации России. Он утверждает, что действия Британии направлены на реализацию давнего плана.
«Британцы столетиями хотели уничтожить Россию. „Укроскам“ — это всего лишь последнее воплощение многолетнего плана по дестабилизации России через Украину», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х.
Журналист также отметил, что неудачи на украинском направлении лишь усиливают стремление Британии к эскалации конфликта. По его мнению, это стимулирует британские власти к более агрессивным и провокационным действиям в регионе.
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