От боли в животе до почечной недостаточности: что будет, если есть снег

Терапевт Тарадеева: поедание снега грозит мененгитом, сепсисом и лихорадкой
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Свежевыпавший снег часто манит маленьких детей, но давать им его пробовать не стоит
Свежевыпавший снег часто манит маленьких детей, но давать им его пробовать не стоит Фото:

Во многих городах России началась настоящая зима — на улицах появились сугробы. Многие дети, гуляя по припорошенным улицам, начинают пробовать снег на вкус. Врачи предупреждают, что какими бы белоснежным не выглядели сугробы, есть снег нельзя. Врач-терапевт «Инвитро-Поволжье» рассказала URA.RU, чем может обернуться поедание снега. 

Какие бактерии могут жить в снегу

Даже в самом чистом сугробе может оказаться множество микроорганизмов, которых не разглядеть невооруженным глазом, рассказала Татьяна Тарадеева. Например, в сугробах может скрываться кишечная палочка. Из-за съеденной бактерии может сильно пострадать здоровье — особенно это касается людей со слабым иммунитетом, подчеркнула врач. «Симптомы включают диарею, боли в животе, тошноту, в тяжелых случаях все это может привести к почечной недостаточности», — отметила Татьяна Тарадеева.

В снегу может оказаться и сальмонелла — если она попадет в организм, то у человека начнется диарея, лихорадка и схваткообразные боли в животе. Также в сугробах может находиться листерия — бактерия, которая вызывает листериоз — одну из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Кроме того, она может привести к менингиту и сепсису.

Можно ли подхватить вирусы из-за снега

В отличие от бактерий, вирусы в сугробах не живут — снег для их обитания не подходит. Но из-за переохлаждения от поедания снега, если иммунитет снижен, у человека может развиться острая респираторная вирусная инфекция, подчеркнула Татьяна Тарадеева.

Можно ли отравиться снегом

Даже если только что выпавший снег выглядит кристально чисто, в нем может оказаться огромное количество химикатов и тяжелых металлов, заявила Татьяна Тарадеева. Из-за выхлопных газов автомобилей на снегу оседают токсические вещества, такие как углеводород и оксид азота. А коммунальщики для борьбы со снегом и льдом на дорогах, регулярно используют реагенты: например кальций хлорид и магний хлорид. «При попадании в организм вышеперечисленные вещества могут вызвать токсические и аллергические реакции, а также пищевые отравления, которые проявляются в виде рвоты, диареи, болей в животе и лихорадки», — заявила Татьяна Тарадеева.

Можно ли переохладиться из-за снега

По словам врача-терапевта, поедание снега действительно может привести к переохлаждению. «Температура снега значительно ниже температуры тела. Организм тратит энергию на теплорегуляцию в условиях холода, что в итоге может вызвать гипотермию, особенно в условиях низких температур внешней среды», — добавила Татьяна Тарадеева.

Из-за легкого переохлаждения человек может заболеть ОРВИ. А если температура тела опустится ниже 32 градусов — начнется серьезное переохлаждение, которое грозит пневмонией, бронхитом и другими опасными заболеваниями.

В заключение врач подчеркнула, что даже если в снеге не окажется бактерий или химикатов, лучше его не есть. На прогулки лучше взять с собой термос с горячим чаем или бутылку воды, чтобы из-за жажды не появилось желания поесть снега. 

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Во многих городах России началась настоящая зима — на улицах появились сугробы. Многие дети, гуляя по припорошенным улицам, начинают пробовать снег на вкус. Врачи предупреждают, что какими бы белоснежным не выглядели сугробы, есть снег нельзя. Врач-терапевт «Инвитро-Поволжье» рассказала URA.RU, чем может обернуться поедание снега.  Какие бактерии могут жить в снегу Даже в самом чистом сугробе может оказаться множество микроорганизмов, которых не разглядеть невооруженным глазом, рассказала Татьяна Тарадеева. Например, в сугробах может скрываться кишечная палочка. Из-за съеденной бактерии может сильно пострадать здоровье — особенно это касается людей со слабым иммунитетом, подчеркнула врач. «Симптомы включают диарею, боли в животе, тошноту, в тяжелых случаях все это может привести к почечной недостаточности», — отметила Татьяна Тарадеева. В снегу может оказаться и сальмонелла — если она попадет в организм, то у человека начнется диарея, лихорадка и схваткообразные боли в животе. Также в сугробах может находиться листерия — бактерия, которая вызывает листериоз — одну из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Кроме того, она может привести к менингиту и сепсису. Можно ли подхватить вирусы из-за снега В отличие от бактерий, вирусы в сугробах не живут — снег для их обитания не подходит. Но из-за переохлаждения от поедания снега, если иммунитет снижен, у человека может развиться острая респираторная вирусная инфекция, подчеркнула Татьяна Тарадеева. Можно ли отравиться снегом Даже если только что выпавший снег выглядит кристально чисто, в нем может оказаться огромное количество химикатов и тяжелых металлов, заявила Татьяна Тарадеева. Из-за выхлопных газов автомобилей на снегу оседают токсические вещества, такие как углеводород и оксид азота. А коммунальщики для борьбы со снегом и льдом на дорогах, регулярно используют реагенты: например кальций хлорид и магний хлорид. «При попадании в организм вышеперечисленные вещества могут вызвать токсические и аллергические реакции, а также пищевые отравления, которые проявляются в виде рвоты, диареи, болей в животе и лихорадки», — заявила Татьяна Тарадеева. Можно ли переохладиться из-за снега По словам врача-терапевта, поедание снега действительно может привести к переохлаждению. «Температура снега значительно ниже температуры тела. Организм тратит энергию на теплорегуляцию в условиях холода, что в итоге может вызвать гипотермию, особенно в условиях низких температур внешней среды», — добавила Татьяна Тарадеева. Из-за легкого переохлаждения человек может заболеть ОРВИ. А если температура тела опустится ниже 32 градусов — начнется серьезное переохлаждение, которое грозит пневмонией, бронхитом и другими опасными заболеваниями. В заключение врач подчеркнула, что даже если в снеге не окажется бактерий или химикатов, лучше его не есть. На прогулки лучше взять с собой термос с горячим чаем или бутылку воды, чтобы из-за жажды не появилось желания поесть снега. 
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