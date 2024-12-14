В Курахове подняли флаг России

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Флаг России подняли над зданием городской администрации в Курахове
Флаг России подняли над зданием городской администрации в Курахове Фото:

Флаг Российской федерации подняли над самым высоким зданием в Курахове Донецкой Народной Республики (ДНР). Знамя российские военные установили над городской администрацией. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

«Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», — заявил эксперт в интервью с агентством ТАСС. По его словам, российская армия сумела вытеснить солдат ВСУ с данной территории и занять ее. 

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Флаг Российской федерации подняли над самым высоким зданием в Курахове Донецкой Народной Республики (ДНР). Знамя российские военные установили над городской администрацией. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов. «Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», — заявил эксперт в интервью с агентством ТАСС. По его словам, российская армия сумела вытеснить солдат ВСУ с данной территории и занять ее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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