Флаг Российской федерации подняли над самым высоким зданием в Курахове Донецкой Народной Республики (ДНР). Знамя российские военные установили над городской администрацией. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.
«Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», — заявил эксперт в интервью с агентством ТАСС. По его словам, российская армия сумела вытеснить солдат ВСУ с данной территории и занять ее.
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