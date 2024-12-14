Зеленский попросит совет по завершению конфликта

В среду, 18 декабря, украинский лидер Владимир Зеленский проведет встречу в Брюсселе с руководителями стран Европейского Союза, где обсудит возможные пути разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Politico.
«Европейские лидеры планируют встретиться в среду вечером в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы...» — предает газета. Там добавили, что лидеры обсудят и размещение миротворческих сил на Украине.
На запланированной встрече ожидается участие канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Польши Анджея Дуду. Также там будут присутствовать председатель Европейского совета Антониу Кошту, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
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