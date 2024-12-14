Депутат Госдумы попросил у Деда Мороза «побольше «Орешника»

Саблин пожелал России победы России в конфликте с Украиной
Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне Дмитрий Саблин признался, что попросил бы у Деда Мороза в новом 2025 году больше ракет «Орешник». Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU на пленарном заседании XXII Съезда «Единой России».
«Побольше Орешника», — заявил Саблин. Депутат пожелал в новом году победы военным ВС РФ, а также выразил надежду на завершение спецоперации.
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