Депутат Госдумы попросил у Деда Мороза «побольше «Орешника»

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Саблин пожелал России победы России в конфликте с Украиной
Саблин пожелал России победы России в конфликте с Украиной Фото:

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне Дмитрий Саблин признался, что попросил бы у Деда Мороза в новом 2025 году больше ракет «Орешник». Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU на пленарном заседании XXII Съезда «Единой России».

«Побольше Орешника», — заявил Саблин. Депутат пожелал в новом году победы военным ВС РФ, а также выразил надежду на завершение спецоперации.

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Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне Дмитрий Саблин признался, что попросил бы у Деда Мороза в новом 2025 году больше ракет «Орешник». Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU на пленарном заседании XXII Съезда «Единой России». «Побольше Орешника», — заявил Саблин. Депутат пожелал в новом году победы военным ВС РФ, а также выразил надежду на завершение спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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