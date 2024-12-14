Медведев рассказал, когда закончится конфликт на Украине

В 2025 году Россия сможет рассчитывать на победу в конфликте на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Мы вступаем в новый год с очень хорошими результатами, а это — основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы», — заявил зампред. Он добавил, что ВС РФ добились хороших результатов за 2024 год. Такое заявление Медведев сделал на пленарном заседании XXII Съезда «Единой России».
Ранее, по прогнозам издания The New York Times, конфликт на Украине может быть завершен путем переговоров к 2025 году. Возможное избрание Дональда Трампа президентом США способствует ускорению этого процесса, передает RT.
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