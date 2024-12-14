Депутат Рады сообщил о теракте в Днепропетровске

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Теракт произошел на юго-востоке Украины
Теракт произошел на юго-востоке Украины Фото:

В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошел теракт. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Теракт в Днепре», — передает Бужанский в своем telegram-канале. Украинский депутат заявил, что более детальную информацию предоставят компетентные органы в ближайшее время.

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В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошел теракт. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский. «Теракт в Днепре», — передает Бужанский в своем telegram-канале. Украинский депутат заявил, что более детальную информацию предоставят компетентные органы в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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