Депутат Рады сообщил о теракте в Днепропетровске

Теракт произошел на юго-востоке Украины
В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошел теракт. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.
«Теракт в Днепре», — передает Бужанский в своем telegram-канале. Украинский депутат заявил, что более детальную информацию предоставят компетентные органы в ближайшее время.
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