Shot: над Сочи прогремело несколько взрывов

Над Сочи прогремело несколько взрывов. Местные жители предполагают, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«... около 20 минут назад услышали 4–5 взрывов над Лазаревским районом Сочи», — пишет telegram-канал Shot. Также о громких звуках рассказали жители посёлка Вардане.
Мониторинговые каналы сообщают, что ПВО работает по беспилотникам от Новороссийска до Сочи. Корреспондент URA.RU сделал запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что вооруженные силы России уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет Вооруженные силы Украины (ВСУ). В свою очередь украинские военные атаковали российские регионы с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вражеские дроны были сбиты в Белгородской и Курской областях.
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