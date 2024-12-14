14 декабря 2024

Shot: над Сочи прогремело несколько взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Над Сочи активирована система ПВО (архивное фото)
Над Сочи активирована система ПВО (архивное фото) Фото:

Над Сочи прогремело несколько взрывов. Местные жители предполагают, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«... около 20 минут назад услышали 4–5 взрывов над Лазаревским районом Сочи», — пишет telegram-канал Shot. Также о громких звуках рассказали жители посёлка Вардане. 

Мониторинговые каналы сообщают, что ПВО работает по беспилотникам от Новороссийска до Сочи. Корреспондент URA.RU сделал запрос в Минобороны. Ответ ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что вооруженные силы России уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет Вооруженные силы Украины (ВСУ). В свою очередь украинские военные атаковали российские регионы с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вражеские дроны были сбиты в Белгородской и Курской областях.

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Над Сочи прогремело несколько взрывов. Местные жители предполагают, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «... около 20 минут назад услышали 4–5 взрывов над Лазаревским районом Сочи», — пишет telegram-канал Shot. Также о громких звуках рассказали жители посёлка Вардане.  Мониторинговые каналы сообщают, что ПВО работает по беспилотникам от Новороссийска до Сочи. Корреспондент URA.RU сделал запрос в Минобороны. Ответ ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что вооруженные силы России уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет Вооруженные силы Украины (ВСУ). В свою очередь украинские военные атаковали российские регионы с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вражеские дроны были сбиты в Белгородской и Курской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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