14 декабря 2024

Российские военные сбили самолет ВСУ: главное о спецоперации на 14 декабря

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ВС РФ подняли флаг над Курахово
ВС РФ подняли флаг над Курахово Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет Вооруженные силы Украины (ВСУ). В свою очередь украинские военные атаковали российские регионы с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вражеские дроны были сбиты в Белгородской и Курской областях. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 14 декабря — в материале URA.RU.

Атака ВСУ по российским регионам

ВСУ попытались атаковать территорию Российской Федерации при помощи БПЛА. Российскими средствами ПВО было сбито пять беспилотников над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

В Белгородской области удару ВСУ подверглись сразу три населенных пункта. В результате атаки украинских военных, были повреждены три дома и автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет.

Также в небе над Курской областью была замечена и сбита украинская ракета. Об этом сообщили в правительстве региона. 

Херсонское направление

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Позже эту информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ (ВВСУ). Там отметили, что российские военные сбили штурмовик украинской армии.

Теракт в Днепропетровске

На юго-востоке Украины произошел теракт. По словам депутата Верховной рады Максима Бужанского, все случилось в Днепропетровске. Он не уточнил, что именно произошло, отметив, что более детальную информацию предоставят компетентные органы в ближайшее время.

Ликвидирован майор ВСУ

В зоне проведения СВО на территории Украины в результате удара российского БПЛА в направлении Покровска ликвидирован украинский майор Николай Дупешко. По словам военкора ВГТРК Евгения Поддубного, украинец координировал переподготовку офицерского состава ВСУ. 

В Курахове подняли флаг России

В Курахове Донецкой Народной Республики (ДНР) над самым высоким зданием военные ВС РФ подняли российский флаг. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимира Рогова, знамя было установлено над местной администрацией. 

Красноармейское направление

Экипаж танка Т-72Б3 центральной группировки войск ликвидировал опорные пункты украинских военных. Отмечается, что российские бойцы помогли штурмовым подразделениям и выполнили боевую задачу по устранению противника, когда у техники была неисправна башня.

Танк получил множество повреждений от вражеских FPV-дронов и артиллерийских снарядов. А поворотный механизм башни повредил дрон-камикадзе, передает Пятый канал

Завершение конфликта на Украине

Когда закончится конфликт на Украине

Россия сможет рассчитывать на победу в конфликте на Украине в следующем, 2025 году. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания XXII Съезда «Единой России» в Москве. Он также добавил, что за 2024 год ВС РФ добились хороших результатов в зоне проведения СВО.

Депутат Госдумы попросил у Деда Мороза «побольше „Орешника“

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне Дмитрий Саблин заявил, что попросил бы на Новый год у Деда Мороза больше ракет «Орешник». Он также пожелал в новом году победы для армии России, а также понадеялся на завершение спецоперации.

Зеленский попросит совет по завершению конфликта

Глава Украины Владимир Зеленский встретиться 18 декабря в Брюсселе с руководителями стран Европейского Союза. Там он должен обсудить возможные пути разрешения российско-украинского конфликта. Также в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить с Зеленским размещение на Украине миротворческих сил.

Завершение СВО за пять недель

Депутат Верховной Рады, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в государственной измене, Александр Дубинский считает, что Украина не должна отвергать возможность заключения перемирия с Россией в декабре. По его словам, не исключено, договоренность о прекращении огня все равно может быть достигнуто в ближайшее время, через пять недель. Он также осудил атаку ВСУ американскими ракетами на Таганрог, заявив о ее бессмысленности.

Поставки оружия на Украину

Глава правительства Германии и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах Олаф Шольц заявил, что не собирается поставлять Украине дальнобойное оружие. «Я заявляю здесь четко и ясно: я этого делать не буду», — передает слова немецкого политика агентство DPA. Шольц также высказался за мирное решение российско-украинского конфликта и заявил, что вопрос дальнейшей помощи Украине и одновременного финансирования социальных инвестиций имеет решающее значение для федеральных выборов в стране.

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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет Вооруженные силы Украины (ВСУ). В свою очередь украинские военные атаковали российские регионы с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вражеские дроны были сбиты в Белгородской и Курской областях. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 14 декабря — в материале URA.RU. Атака ВСУ по российским регионам ВСУ попытались атаковать территорию Российской Федерации при помощи БПЛА. Российскими средствами ПВО было сбито пять беспилотников над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  В Белгородской области удару ВСУ подверглись сразу три населенных пункта. В результате атаки украинских военных, были повреждены три дома и автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет. Также в небе над Курской областью была замечена и сбита украинская ракета. Об этом сообщили в правительстве региона.  Херсонское направление Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили недалеко от Херсона боевой самолет ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Позже эту информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ (ВВСУ). Там отметили, что российские военные сбили штурмовик украинской армии. Теракт в Днепропетровске На юго-востоке Украины произошел теракт. По словам депутата Верховной рады Максима Бужанского, все случилось в Днепропетровске. Он не уточнил, что именно произошло, отметив, что более детальную информацию предоставят компетентные органы в ближайшее время. Ликвидирован майор ВСУ В зоне проведения СВО на территории Украины в результате удара российского БПЛА в направлении Покровска ликвидирован украинский майор Николай Дупешко. По словам военкора ВГТРК Евгения Поддубного, украинец координировал переподготовку офицерского состава ВСУ.  В Курахове подняли флаг России В Курахове Донецкой Народной Республики (ДНР) над самым высоким зданием военные ВС РФ подняли российский флаг. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимира Рогова, знамя было установлено над местной администрацией.  Красноармейское направление Экипаж танка Т-72Б3 центральной группировки войск ликвидировал опорные пункты украинских военных. Отмечается, что российские бойцы помогли штурмовым подразделениям и выполнили боевую задачу по устранению противника, когда у техники была неисправна башня. Танк получил множество повреждений от вражеских FPV-дронов и артиллерийских снарядов. А поворотный механизм башни повредил дрон-камикадзе, передает Пятый канал.  Завершение конфликта на Украине Когда закончится конфликт на Украине Россия сможет рассчитывать на победу в конфликте на Украине в следующем, 2025 году. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания XXII Съезда «Единой России» в Москве. Он также добавил, что за 2024 год ВС РФ добились хороших результатов в зоне проведения СВО. Депутат Госдумы попросил у Деда Мороза «побольше „Орешника“ Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне Дмитрий Саблин заявил, что попросил бы на Новый год у Деда Мороза больше ракет «Орешник». Он также пожелал в новом году победы для армии России, а также понадеялся на завершение спецоперации. Зеленский попросит совет по завершению конфликта Глава Украины Владимир Зеленский встретиться 18 декабря в Брюсселе с руководителями стран Европейского Союза. Там он должен обсудить возможные пути разрешения российско-украинского конфликта. Также в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить с Зеленским размещение на Украине миротворческих сил. Завершение СВО за пять недель Депутат Верховной Рады, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в государственной измене, Александр Дубинский считает, что Украина не должна отвергать возможность заключения перемирия с Россией в декабре. По его словам, не исключено, договоренность о прекращении огня все равно может быть достигнуто в ближайшее время, через пять недель. Он также осудил атаку ВСУ американскими ракетами на Таганрог, заявив о ее бессмысленности. Поставки оружия на Украину Глава правительства Германии и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах Олаф Шольц заявил, что не собирается поставлять Украине дальнобойное оружие. «Я заявляю здесь четко и ясно: я этого делать не буду», — передает слова немецкого политика агентство DPA. Шольц также высказался за мирное решение российско-украинского конфликта и заявил, что вопрос дальнейшей помощи Украине и одновременного финансирования социальных инвестиций имеет решающее значение для федеральных выборов в стране.
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