Только треть эсминцев британских ВМС находится в работоспособном состоянии. Оставшиеся две трети кораблей требуют ремонта и находятся на верфи. Об этом пишет британское издание Telegraph.
«В настоящее время в строю находятся только два ведущих эсминца военно-морского флота, тогда как две трети кораблей простаивают на ремонтной верфи», — пишет британская газета со ссылкой на министерство обороны страны. Telegraph заявляет, что общее количество кораблей ВМС Великобритании снизилось до исторически минимального уровня.
По данным газеты, из шести эсминцев типа 45, четыре в настоящее время проходят ремонт в Портсмуте. Эсминец Daring провел на верфи больше времени, чем в море. Это состояние флота вызывает опасения относительно его способности выполнять задачи в текущих международных условиях.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил Великобританию в использовании украинского конфликта для дестабилизации России. Он утверждает, что действия Британии направлены на реализацию давнего плана.
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