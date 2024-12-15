Опубликован список спасенных моряков с потерпевшего крушение «Волгонефть 212»

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Стал известен список спасенных моряков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Стали известны имена моряков, которых спасли с потерпевшего бедствие танкера «Волгонефть 212». Всего эвакуировано 13 человек, а один, по предварительным данным, погиб.

Среди них — капитан Леонид В., старпом Владислав А., повар Юлия Б. Три механика — Алексей Т., Роман Г., Владимир М., а также четыре матроса — Алена Г., Александр М., Денис С., Алексей А. и три моториста — Роман К., Сергей Г., Данил С. Список опубликовал telegram-канал «Известия».

Ранее МЧС России докладывало, что судно «Волгонефть 212», перевозящее мазут, получило повреждения и село на мель. Тогда ему на помощь вылетел вертолет Ми-8.

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Стали известны имена моряков, которых спасли с потерпевшего бедствие танкера «Волгонефть 212». Всего эвакуировано 13 человек, а один, по предварительным данным, погиб. Среди них — капитан Леонид В., старпом Владислав А., повар Юлия Б. Три механика — Алексей Т., Роман Г., Владимир М., а также четыре матроса — Алена Г., Александр М., Денис С., Алексей А. и три моториста — Роман К., Сергей Г., Данил С. Список опубликовал telegram-канал «Известия». Ранее МЧС России докладывало, что судно «Волгонефть 212», перевозящее мазут, получило повреждения и село на мель. Тогда ему на помощь вылетел вертолет Ми-8.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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