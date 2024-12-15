Опубликован список спасенных моряков с потерпевшего крушение «Волгонефть 212»

Стали известны имена моряков, которых спасли с потерпевшего бедствие танкера «Волгонефть 212». Всего эвакуировано 13 человек, а один, по предварительным данным, погиб.
Среди них — капитан Леонид В., старпом Владислав А., повар Юлия Б. Три механика — Алексей Т., Роман Г., Владимир М., а также четыре матроса — Алена Г., Александр М., Денис С., Алексей А. и три моториста — Роман К., Сергей Г., Данил С. Список опубликовал telegram-канал «Известия».
Ранее МЧС России докладывало, что судно «Волгонефть 212», перевозящее мазут, получило повреждения и село на мель. Тогда ему на помощь вылетел вертолет Ми-8.
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