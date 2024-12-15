Опубликован список спасенных моряков с потерпевшего крушение «Волгонефть 212»

15 декабря 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Стал известен список спасенных моряков (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди Стали известны имена моряков, которых спасли с потерпевшего бедствие танкера «Волгонефть 212». Всего эвакуировано 13 человек, а один, по предварительным данным, погиб. Среди них — капитан Леонид В., старпом Владислав А., повар Юлия Б. Три механика — Алексей Т., Роман Г., Владимир М., а также четыре матроса — Алена Г., Александр М., Денис С., Алексей А. и три моториста — Роман К., Сергей Г., Данил С. Список опубликовал telegram-канал «Известия». Ранее МЧС России докладывало, что судно «Волгонефть 212», перевозящее мазут, получило повреждения и село на мель. Тогда ему на помощь вылетел вертолет Ми-8. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стали известны имена моряков, которых спасли с потерпевшего бедствие танкера «Волгонефть 212». Всего эвакуировано 13 человек, а один, по предварительным данным, погиб. Среди них — капитан Леонид В., старпом Владислав А., повар Юлия Б. Три механика — Алексей Т., Роман Г., Владимир М., а также четыре матроса — Алена Г., Александр М., Денис С., Алексей А. и три моториста — Роман К., Сергей Г., Данил С. Список опубликовал telegram-канал «Известия». Ранее МЧС России докладывало, что судно «Волгонефть 212», перевозящее мазут, получило повреждения и село на мель. Тогда ему на помощь вылетел вертолет Ми-8.