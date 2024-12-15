Танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие возле Керченского пролива

Судно «Волгонефть 212», перевозящее мазут, терпит бедствие в Керченском проливе. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах. Инцидент произошел в восьми километрах от берега.
«Утром поступило сообщение, что в восьми километрах перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом 'Волгонефть 212' с припиской в порту Санкт-Петербурга», — сказал собеседник агентства «Интерфакс». По предварительным данным, на борту танкера находятся 13 человек. Судно перевозило 4,3 тысячи тонн мазута. О причинах происшествия не сообщается. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь грузовому судну, передает telegram-канал ведомства.
Как сообщает telegram-канал Shot, также в Керченском проливе тонет другой танкер — «Волгонефть-239». Авторы канала ссылаются на очевидцев.
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