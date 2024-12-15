Танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие возле Керченского пролива

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Танкер «Волгонефть 212» терпит крушение (архивное фото)
Танкер «Волгонефть 212» терпит крушение (архивное фото) Фото:

Судно «Волгонефть 212», перевозящее мазут, терпит бедствие в Керченском проливе. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах. Инцидент произошел в восьми километрах от берега.

«Утром поступило сообщение, что в восьми километрах перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом 'Волгонефть 212' с припиской в порту Санкт-Петербурга», — сказал собеседник агентства «Интерфакс». По предварительным данным, на борту танкера находятся 13 человек. Судно перевозило 4,3 тысячи тонн мазута. О причинах происшествия не сообщается. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь грузовому судну, передает telegram-канал ведомства.

Как сообщает telegram-канал Shot, также в Керченском проливе тонет другой танкер — «Волгонефть-239». Авторы канала ссылаются на очевидцев.

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Судно «Волгонефть 212», перевозящее мазут, терпит бедствие в Керченском проливе. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах. Инцидент произошел в восьми километрах от берега. «Утром поступило сообщение, что в восьми километрах перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом 'Волгонефть 212' с припиской в порту Санкт-Петербурга», — сказал собеседник агентства «Интерфакс». По предварительным данным, на борту танкера находятся 13 человек. Судно перевозило 4,3 тысячи тонн мазута. О причинах происшествия не сообщается. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь грузовому судну, передает telegram-канал ведомства. Как сообщает telegram-канал Shot, также в Керченском проливе тонет другой танкер — «Волгонефть-239». Авторы канала ссылаются на очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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