Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что если избранный президент США Дональд Трамп сможет добиться долгосрочного мира на Украине, то это существенно повысит его историческую значимость. Он, по мнению Цахкны, может стать «Черчиллем нашего времени».
«Дональд Трамп может стать Черчиллем нашего времени, если добьется заключения жизнеспособного и долгосрочного мирного соглашения по конфликту на Украине», — передает слова Цахкны The Telegraph. По мнению главы МИД Эстонии, для этого Трамп должен предоставить Украине надежные гарантии безопасности.
Украинский лидер Владимир Зеленский активно ищет поддержку Трампа, чтобы усилить позиции страны в конфликте с Россией. Украинские чиновники применяют различные дипломатические стратегии и комплименты для привлечения избранного президента США на свою сторону. Переговоры о мирном урегулировании конфликта могут начаться в 2025 году, передает Pravda.Ru.
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