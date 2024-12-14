Лесть ради помощи: на что готов Зеленский, чтобы не проиграть России

Президент Украины Владимир Зеленский и Киевские чиновники активно пытаются завоевать поддержку избранного президента США Дональда Трампа. С помощью лести, он старается укрепить позиции страны в конфликте с Россией. Об этом сообщила газета New York Times.
«От отчаянных попыток дипломатии до причудливых выражений лести украинские чиновники делают все возможное, чтобы привлечь избранного президента Дональда Трампа на свою сторону, пытаясь укрепить свои позиции в войне против России», — сообщил NYT. Отмечается, что одним из примеров такого поведения стала поездка Зеленского в Париж на открытие собора Божьей Матери (Нотр-Дам де Пари) для встречи с республиканцем. А один украинский чиновник и вовсе выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.
Ранее Зеленский лично заявил, что во время беседы с Трампом отметил, будто бы президент России Владимир Путин «боится только его и, возможно, Китая». Помимо этого глава Украины продолжает смотреть в сторону нынешнего главы США Джо Байдена, заявив, что он намерен связаться с демократом для обсуждения вступления станы в НАТО.
Не так давно Дональд Трамп недавно посетил Париж для участия в церемонии открытия восстановленного после пожара собора Нотр-Дам. В ходе своего пребывания во французской столице он также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их беседа прошла по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Что известно о разговоре политиков — в материале URA.RU
После разговора с президентом Украины, Трамп обратился к Путину с сообщением о том, что Киев заинтересован в мирном разрешении конфликта. Кроме того, команда избранного президента США представила Андрею Ермаку, главе офиса президента Украины, требование аннулировать указ, который блокирует возможность проведения переговоров.
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