Мебельная фирма в Сыктывкаре обманула покупателей на 12 миллионов рублей

15 декабря 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Компания из Сыктывкара набрала заказов на 12 млн рублей и обманула клиентов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сыктывкарская мебельная фирма «5 баллов» набрала заказов с предоплатой на сумму 12 млн рублей и обманула клиентов. Таким образом более 40 покупателей остались без денег и кухни. «Фирма свои обязательства выполнить так и не смогла, „кинув“ заказчиков более чем на 12 млн рублей… Менеджер организации начинал кормить „завтраками“ — то он на больничном, то обещая связаться с отделом сервиса… Пострадавшие ждали полгода, а затем устали и объединились в чате обманутых, написали коллективное заявление в полицию», — передает telegram-канал Readovka. По словам источника, мошенническая схема заключалась в том, что менеджер компании выходил на связь с покупателями, уточнял пожелания, а спустя несколько дней приезжал дизайнер для заключения договора с предоплатой. Ее размер составлял до 50% от стоимости всего кухонного гарнитура. На данный момент в местном МВД зарегистрировано 13 заявлений. А в своих соцсетях компания заявила о временном прекращении своей деятельности, пообещав решить все вопросы с клиентами в индивидуальном порядке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сыктывкарская мебельная фирма «5 баллов» набрала заказов с предоплатой на сумму 12 млн рублей и обманула клиентов. Таким образом более 40 покупателей остались без денег и кухни. «Фирма свои обязательства выполнить так и не смогла, „кинув“ заказчиков более чем на 12 млн рублей… Менеджер организации начинал кормить „завтраками“ — то он на больничном, то обещая связаться с отделом сервиса… Пострадавшие ждали полгода, а затем устали и объединились в чате обманутых, написали коллективное заявление в полицию», — передает telegram-канал Readovka. По словам источника, мошенническая схема заключалась в том, что менеджер компании выходил на связь с покупателями, уточнял пожелания, а спустя несколько дней приезжал дизайнер для заключения договора с предоплатой. Ее размер составлял до 50% от стоимости всего кухонного гарнитура. На данный момент в местном МВД зарегистрировано 13 заявлений. А в своих соцсетях компания заявила о временном прекращении своей деятельности, пообещав решить все вопросы с клиентами в индивидуальном порядке.