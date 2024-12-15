Мебельная фирма в Сыктывкаре обманула покупателей на 12 миллионов рублей

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Компания из Сыктывкара набрала заказов на 12 млн рублей и обманула клиентов Фото:

Сыктывкарская мебельная фирма «5 баллов» набрала заказов с предоплатой на сумму 12 млн рублей и обманула клиентов. Таким образом более 40 покупателей остались без денег и кухни.

«Фирма свои обязательства выполнить так и не смогла, „кинув“ заказчиков более чем на 12 млн рублей… Менеджер организации начинал кормить „завтраками“ — то он на больничном, то обещая связаться с отделом сервиса… Пострадавшие ждали полгода, а затем устали и объединились в чате обманутых, написали коллективное заявление в полицию», — передает telegram-канал Readovka.

По словам источника, мошенническая схема заключалась в том, что менеджер компании выходил на связь с покупателями, уточнял пожелания, а спустя несколько дней приезжал дизайнер для заключения договора с предоплатой. Ее размер составлял до 50% от стоимости всего кухонного гарнитура.

На данный момент в местном МВД зарегистрировано 13 заявлений. А в своих соцсетях компания заявила о временном прекращении своей деятельности, пообещав решить все вопросы с клиентами в индивидуальном порядке.

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Сыктывкарская мебельная фирма «5 баллов» набрала заказов с предоплатой на сумму 12 млн рублей и обманула клиентов. Таким образом более 40 покупателей остались без денег и кухни. «Фирма свои обязательства выполнить так и не смогла, „кинув“ заказчиков более чем на 12 млн рублей… Менеджер организации начинал кормить „завтраками“ — то он на больничном, то обещая связаться с отделом сервиса… Пострадавшие ждали полгода, а затем устали и объединились в чате обманутых, написали коллективное заявление в полицию», — передает telegram-канал Readovka. По словам источника, мошенническая схема заключалась в том, что менеджер компании выходил на связь с покупателями, уточнял пожелания, а спустя несколько дней приезжал дизайнер для заключения договора с предоплатой. Ее размер составлял до 50% от стоимости всего кухонного гарнитура. На данный момент в местном МВД зарегистрировано 13 заявлений. А в своих соцсетях компания заявила о временном прекращении своей деятельности, пообещав решить все вопросы с клиентами в индивидуальном порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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