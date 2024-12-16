Сколько в России получают самые богатые мигранты

Минтруд: самая высокая зарплата в России для иностранца составляет 380 тысяч
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В России предлагают должности, ориентированные на иностранцев за сотни тысяч рублей в месяц
В России предлагают должности, ориентированные на иностранцев за сотни тысяч рублей в месяц Фото:

В 2025 году самые высокие зарплаты среди иностранных рабочих в России предлагаются на должность председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты. Оплата труда будет доходить до 380 тысяч рублей в месяц. Другие позиции предполагают зарплаты в районе 275 тысяч рублей в месяц. Соответствующее данные привел Минтруд. 

«Самая высокая предполагаемая зарплата для иностранцев составляет 380 тысяч рублей в месяц, чуть меньше сотни предложений предполагают доход для работников около 100 тысячи рублей», — передает РБК, ссылаясь на анализ данных документов Минтруда. Отмечается, что наиболее высокооцененная должность для иностранцев в России — председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты.

В числе других высокооплачиваемых предложений — работа для трех менеджеров в компании «Удмуртнефть» и спортсмена-инструктора в баскетбольном клубе «Барнаул». Там предлагают зарплаты соответственно 275 тысяч рублей и 250 тысяч рублей в месяц.

Помимо вышеперечисленных позиций, иностранные специалисты также востребованы на различных должностях в сфере гостиничного бизнеса, горнодобывающей промышленности и строительства. Например, компании «Яхонты» и «Байкалруд» также предлагают высокие зарплаты для иностранных работников. При этом средняя оплата труда в РФ среди мигрантов составляет в районе 70 тысяч рублей. 

Минтруд ранее сообщал, что в 2025 году для реализации крупных проектов потребуется квалифицированная иностранная рабочая сила в рамках установленных квот. Среди таких проектов выделяются строительство газопровода «Сила Сибири», а также Амурский газохимический комплекс и Амурский газоперерабатывающий комплекс. За последние 10 месяцев в России получили разрешение на работу больше 40 тысяч высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

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В 2025 году самые высокие зарплаты среди иностранных рабочих в России предлагаются на должность председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты. Оплата труда будет доходить до 380 тысяч рублей в месяц. Другие позиции предполагают зарплаты в районе 275 тысяч рублей в месяц. Соответствующее данные привел Минтруд.  «Самая высокая предполагаемая зарплата для иностранцев составляет 380 тысяч рублей в месяц, чуть меньше сотни предложений предполагают доход для работников около 100 тысячи рублей», — передает РБК, ссылаясь на анализ данных документов Минтруда. Отмечается, что наиболее высокооцененная должность для иностранцев в России — председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты. В числе других высокооплачиваемых предложений — работа для трех менеджеров в компании «Удмуртнефть» и спортсмена-инструктора в баскетбольном клубе «Барнаул». Там предлагают зарплаты соответственно 275 тысяч рублей и 250 тысяч рублей в месяц. Помимо вышеперечисленных позиций, иностранные специалисты также востребованы на различных должностях в сфере гостиничного бизнеса, горнодобывающей промышленности и строительства. Например, компании «Яхонты» и «Байкалруд» также предлагают высокие зарплаты для иностранных работников. При этом средняя оплата труда в РФ среди мигрантов составляет в районе 70 тысяч рублей.  Минтруд ранее сообщал, что в 2025 году для реализации крупных проектов потребуется квалифицированная иностранная рабочая сила в рамках установленных квот. Среди таких проектов выделяются строительство газопровода «Сила Сибири», а также Амурский газохимический комплекс и Амурский газоперерабатывающий комплекс. За последние 10 месяцев в России получили разрешение на работу больше 40 тысяч высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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