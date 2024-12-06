Больше 40 тысяч иностранных специалистов прибыло в Россию за 10 месяцев

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Разрешение на работу в России получили больше 40 тысяч иностранных специалистов
Разрешение на работу в России получили больше 40 тысяч иностранных специалистов Фото:

За 10 месяцев этого года в РФ получили разрешение на работу больше 40 тысяч высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Такими данными поделились в МВД России с корреспондентом URA.RU.

Показатель выше почти в два раза по сравнению с прошлым годом. В 2023 году разрешения получили 25 тысяч иностранцев. «Преимущественно они осуществляют трудовую деятельность в отраслях торговли, информационных технологий и промышленности», — говорится в данных МВД. В основном иностранцы приезжают из Китая, Турции, Туркменистана, Индии, Таиланда.

«Общий дефицит рабочей силы в России оценивается в более чем два миллиона человек, 15-20% из них — это квалифицированные кадры, — заявил URA.RU директор платформы „Мигрант Сервис“ Андрей Кладов. — Это вакансии, где нужны люди с определенным опытом, образованием, соблюдением критериев секретности или срока пребывания».

Кладов считает, что закрыть дефицит высококвалифицированных специалистов в стране поможет увеличение квот для иностранцев. По его мнению, это дало бы возможность привлекать в Россию профессиональную рабочую силу на долгосрочной основе. В отличие от неквалифицированных работников, приезжающих по патенту на несколько месяцев и уезжающих с деньгами на родину, профессиональные кадры оставались бы здесь, способствуя развитию экономики», — отметил Кладов.

По информации Минтруда России, квалифицированные специалисты из других стран сегодня работают на строительстве Амурского газохимического комплекса, Тихоокеанской железной дороги и транспортно-перегрузочного комплекса в морском порту «Эльга», в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Алабуга». Также — на строительстве промышленно-логистического газоперерабатывающего и газохимического кластера в поселке Усть-Луга Кингисеппского района и других масштабных проектах.

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За 10 месяцев этого года в РФ получили разрешение на работу больше 40 тысяч высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Такими данными поделились в МВД России с корреспондентом URA.RU. Показатель выше почти в два раза по сравнению с прошлым годом. В 2023 году разрешения получили 25 тысяч иностранцев. «Преимущественно они осуществляют трудовую деятельность в отраслях торговли, информационных технологий и промышленности», — говорится в данных МВД. В основном иностранцы приезжают из Китая, Турции, Туркменистана, Индии, Таиланда. «Общий дефицит рабочей силы в России оценивается в более чем два миллиона человек, 15-20% из них — это квалифицированные кадры, — заявил URA.RU директор платформы „Мигрант Сервис“ Андрей Кладов. — Это вакансии, где нужны люди с определенным опытом, образованием, соблюдением критериев секретности или срока пребывания». Кладов считает, что закрыть дефицит высококвалифицированных специалистов в стране поможет увеличение квот для иностранцев. По его мнению, это дало бы возможность привлекать в Россию профессиональную рабочую силу на долгосрочной основе. В отличие от неквалифицированных работников, приезжающих по патенту на несколько месяцев и уезжающих с деньгами на родину, профессиональные кадры оставались бы здесь, способствуя развитию экономики», — отметил Кладов. По информации Минтруда России, квалифицированные специалисты из других стран сегодня работают на строительстве Амурского газохимического комплекса, Тихоокеанской железной дороги и транспортно-перегрузочного комплекса в морском порту «Эльга», в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Алабуга». Также — на строительстве промышленно-логистического газоперерабатывающего и газохимического кластера в поселке Усть-Луга Кингисеппского района и других масштабных проектах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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