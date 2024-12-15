Торговая сеть «Телец» сократилась в Перми до одного магазина

В Перми остался только один работающий магазин торговой сети «Телец», торгующий мясной продукцией. Об этом сообщается в официальном сообществе сети в соцсети «ВКонтакте».
Магазины сети «Телец» закрылись в ноябре. Тогда сообщалось, что это временное решение. «Хорошие новости уже здесь! Торжественно объявляем об открытии нового магазина сети в Перми по бульвару Гагарина, 83», — отмечается в сообществе. Об открытии других торговых точек пока не сообщается.
Завод «Телец» расположен в Кунгуре и занимается переработкой мясной продукции. Предприятие работает в Прикамье с 2006 года. Ранее в Арбитражный суд Пермского края подавалось заявление о признании юрлица завода банкротом, позже дело было прекращено.
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