15 декабря 2024

Торговая сеть «Телец» сократилась в Перми до одного магазина

© Служба новостей «URA.RU»
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Фирменный магазин открыт только на бульваре Гагарина
Фирменный магазин открыт только на бульваре Гагарина Фото:

В Перми остался только один работающий магазин торговой сети «Телец», торгующий мясной продукцией. Об этом сообщается в официальном сообществе сети в соцсети «ВКонтакте».

Магазины сети «Телец» закрылись в ноябре. Тогда сообщалось, что это временное решение. «Хорошие новости уже здесь! Торжественно объявляем об открытии нового магазина сети в Перми по бульвару Гагарина, 83», — отмечается в сообществе. Об открытии других торговых точек пока не сообщается.

Завод «Телец» расположен в Кунгуре и занимается переработкой мясной продукции. Предприятие работает в Прикамье с 2006 года. Ранее в Арбитражный суд Пермского края подавалось заявление о признании юрлица завода банкротом, позже дело было прекращено.

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В Перми остался только один работающий магазин торговой сети «Телец», торгующий мясной продукцией. Об этом сообщается в официальном сообществе сети в соцсети «ВКонтакте». Магазины сети «Телец» закрылись в ноябре. Тогда сообщалось, что это временное решение. «Хорошие новости уже здесь! Торжественно объявляем об открытии нового магазина сети в Перми по бульвару Гагарина, 83», — отмечается в сообществе. Об открытии других торговых точек пока не сообщается. Завод «Телец» расположен в Кунгуре и занимается переработкой мясной продукции. Предприятие работает в Прикамье с 2006 года. Ранее в Арбитражный суд Пермского края подавалось заявление о признании юрлица завода банкротом, позже дело было прекращено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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