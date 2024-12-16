В Кремле прокомментировали решение США рассмотреть вопрос по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о готовности новоизбранного президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт на Рождество, так как текущей администрацией США является команда Джо Байдена до 20 января. Песков также заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал венгероского примера Виктора Орбана идею по перемирию.
«Команда Трампа, во-первых, не руководит Белым домом сейчас. В Белом доме команда Байдена до 20 января», — заявил Песков во время пресс-конференции. Он также добавил, что Путин готов поддержать идею, выдвинутую премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, по перемирию. Песков также напомнил, что украинская сторона не поддержала это предложение.
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