Где и за сколько можно срубить елку к Новому году в Свердловской области

Свердловчане могут рубить елки к Новому году за 68—340 рублей
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Пресс-тур в лесничество по заготовке новогодних елей. Свердловская область, Первоуральск, елка, зима, лес, новый год
Самая дешевая елка обойдется в 68 рублей (архивное фото) Фото:

В установленных местах Свердловской области с 16 декабря жители смогут самостоятельно срубить елку к Новому году минимум за 68—340 рублей. Стоимость главного украшения к празднику будет зависеть от его высоты. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

«Чтобы принести к празднику домой хвойное дерево, в первую очередь нужно с паспортом обратиться в ближайшее лесничество, заполнить заявление, указать желаемую высоту растения, получить квитанцию и оплатить ее в банке или по QR-коду», — сказал Мамонтов. До одного метра елка будет стоить 68,18 рубля; от 1,1 до двух метров — 136,35 рубля; от 2,1 до трех метров — 204,55 рубля; от 3,1 до четырех метров — 272,73 рубля; свыше четырех метров — 340,9 рубля.

По словам министра, рубить деревья можно только на территориях вдоль линий электропередач или газопроводов, квартальных просеках, минерализованных полосах и противопожарных разрывах. Подробнее, куда можно отправиться за елью, расскажут сотрудники лесничества.

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В установленных местах Свердловской области с 16 декабря жители смогут самостоятельно срубить елку к Новому году минимум за 68—340 рублей. Стоимость главного украшения к празднику будет зависеть от его высоты. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. «Чтобы принести к празднику домой хвойное дерево, в первую очередь нужно с паспортом обратиться в ближайшее лесничество, заполнить заявление, указать желаемую высоту растения, получить квитанцию и оплатить ее в банке или по QR-коду», — сказал Мамонтов. До одного метра елка будет стоить 68,18 рубля; от 1,1 до двух метров — 136,35 рубля; от 2,1 до трех метров — 204,55 рубля; от 3,1 до четырех метров — 272,73 рубля; свыше четырех метров — 340,9 рубля. По словам министра, рубить деревья можно только на территориях вдоль линий электропередач или газопроводов, квартальных просеках, минерализованных полосах и противопожарных разрывах. Подробнее, куда можно отправиться за елью, расскажут сотрудники лесничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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