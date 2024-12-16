Где и за сколько можно срубить елку к Новому году в Свердловской области

Свердловчане могут рубить елки к Новому году за 68—340 рублей

16 декабря 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Самая дешевая елка обойдется в 68 рублей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В установленных местах Свердловской области с 16 декабря жители смогут самостоятельно срубить елку к Новому году минимум за 68—340 рублей. Стоимость главного украшения к празднику будет зависеть от его высоты. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. «Чтобы принести к празднику домой хвойное дерево, в первую очередь нужно с паспортом обратиться в ближайшее лесничество, заполнить заявление, указать желаемую высоту растения, получить квитанцию и оплатить ее в банке или по QR-коду», — сказал Мамонтов. До одного метра елка будет стоить 68,18 рубля; от 1,1 до двух метров — 136,35 рубля; от 2,1 до трех метров — 204,55 рубля; от 3,1 до четырех метров — 272,73 рубля; свыше четырех метров — 340,9 рубля. По словам министра, рубить деревья можно только на территориях вдоль линий электропередач или газопроводов, квартальных просеках, минерализованных полосах и противопожарных разрывах. Подробнее, куда можно отправиться за елью, расскажут сотрудники лесничества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В установленных местах Свердловской области с 16 декабря жители смогут самостоятельно срубить елку к Новому году минимум за 68—340 рублей. Стоимость главного украшения к празднику будет зависеть от его высоты. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. «Чтобы принести к празднику домой хвойное дерево, в первую очередь нужно с паспортом обратиться в ближайшее лесничество, заполнить заявление, указать желаемую высоту растения, получить квитанцию и оплатить ее в банке или по QR-коду», — сказал Мамонтов. До одного метра елка будет стоить 68,18 рубля; от 1,1 до двух метров — 136,35 рубля; от 2,1 до трех метров — 204,55 рубля; от 3,1 до четырех метров — 272,73 рубля; свыше четырех метров — 340,9 рубля. По словам министра, рубить деревья можно только на территориях вдоль линий электропередач или газопроводов, квартальных просеках, минерализованных полосах и противопожарных разрывах. Подробнее, куда можно отправиться за елью, расскажут сотрудники лесничества.