Больше сотни домов в Челябинске на сутки останутся без воды

16 декабря 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Жителям Советского района порекомендовали сделать необходимый запас воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Советском района Челябинска с утра 17 декабря почти на сутки отключат воду. Жителям 109 многоквартирных домов стоит уже сегодня сделать необходимый запас воды. «В связи с проведением плановых работ на водоводе в Советском районе, вблизи улицы Блюхера 100, информируем жителей о временном ограничении водоснабжения 17 декабря. Мероприятия, направленные на устранение неисправностей, начнутся в 09:00 и продлятся до 23:59», — уточнили в пресс-службе МУП «ПОВВ». Воду отключат на улицах Горьковской, Чарчана, Кузнецова, Днепропетровской, Ярославской, Некрасовской, Блюхера, Рылеева, Братской, Центральной, Знаменской, Белорецкой, Мебельной, Дарвина и Лесопарковой. Точные номера домов, попавших под отключение, размещены на сайте горводоканала. В организации пообещали вернуть воду сразу после завершения плановых работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Советском района Челябинска с утра 17 декабря почти на сутки отключат воду. Жителям 109 многоквартирных домов стоит уже сегодня сделать необходимый запас воды. «В связи с проведением плановых работ на водоводе в Советском районе, вблизи улицы Блюхера 100, информируем жителей о временном ограничении водоснабжения 17 декабря. Мероприятия, направленные на устранение неисправностей, начнутся в 09:00 и продлятся до 23:59», — уточнили в пресс-службе МУП «ПОВВ». Воду отключат на улицах Горьковской, Чарчана, Кузнецова, Днепропетровской, Ярославской, Некрасовской, Блюхера, Рылеева, Братской, Центральной, Знаменской, Белорецкой, Мебельной, Дарвина и Лесопарковой. Точные номера домов, попавших под отключение, размещены на сайте горводоканала. В организации пообещали вернуть воду сразу после завершения плановых работ.