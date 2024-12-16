Больше сотни домов в Челябинске на сутки останутся без воды

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Касли. Вода. Челябинск., кран, вода, водоснабжение, гигиена, мытье рук
Жителям Советского района порекомендовали сделать необходимый запас воды Фото:

В Советском района Челябинска с утра 17 декабря почти на сутки отключат воду. Жителям 109 многоквартирных домов стоит уже сегодня сделать необходимый запас воды.

«В связи с проведением плановых работ на водоводе в Советском районе, вблизи улицы Блюхера 100, информируем жителей о временном ограничении водоснабжения 17 декабря. Мероприятия, направленные на устранение неисправностей, начнутся в 09:00 и продлятся до 23:59», — уточнили в пресс-службе МУП «ПОВВ».

Воду отключат на улицах Горьковской, Чарчана, Кузнецова, Днепропетровской, Ярославской, Некрасовской, Блюхера, Рылеева, Братской, Центральной, Знаменской, Белорецкой, Мебельной, Дарвина и Лесопарковой. Точные номера домов, попавших под отключение, размещены на сайте горводоканала. В организации пообещали вернуть воду сразу после завершения плановых работ.

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В Советском района Челябинска с утра 17 декабря почти на сутки отключат воду. Жителям 109 многоквартирных домов стоит уже сегодня сделать необходимый запас воды. «В связи с проведением плановых работ на водоводе в Советском районе, вблизи улицы Блюхера 100, информируем жителей о временном ограничении водоснабжения 17 декабря. Мероприятия, направленные на устранение неисправностей, начнутся в 09:00 и продлятся до 23:59», — уточнили в пресс-службе МУП «ПОВВ». Воду отключат на улицах Горьковской, Чарчана, Кузнецова, Днепропетровской, Ярославской, Некрасовской, Блюхера, Рылеева, Братской, Центральной, Знаменской, Белорецкой, Мебельной, Дарвина и Лесопарковой. Точные номера домов, попавших под отключение, размещены на сайте горводоканала. В организации пообещали вернуть воду сразу после завершения плановых работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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