Потоп и частичное обрушение потолка произошло в Сбербанке в Копейске. Видео

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Торговый центр. Курган, сбербанк, банкомат, очередь в банкомат
Люди по воде шли к банкоматам (архивное фото) Фото:

В отделении Сбербанка на улице Коммунистической в Копейске (Челябинская область) 16 декабря произошел потоп, в результате которого частично обрушился потолок на втором этаже. Об этом стало известно из сообщений очевидцев.

«Весь второй этаж поплыл, и частично упал потолок», — рассказали посетители финансового учреждения. Видео инцидента размещено 16 декабря в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео показано, как пол весь залит водой, с потолка капает вода, свисают лампы, но люди все равно идут к банкоматам.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Сбербанка. Ответ будет опубликован после получения.

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В отделении Сбербанка на улице Коммунистической в Копейске (Челябинская область) 16 декабря произошел потоп, в результате которого частично обрушился потолок на втором этаже. Об этом стало известно из сообщений очевидцев. «Весь второй этаж поплыл, и частично упал потолок», — рассказали посетители финансового учреждения. Видео инцидента размещено 16 декабря в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео показано, как пол весь залит водой, с потолка капает вода, свисают лампы, но люди все равно идут к банкоматам. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Сбербанка. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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