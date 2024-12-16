Потоп и частичное обрушение потолка произошло в Сбербанке в Копейске. Видео

16 декабря 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Люди по воде шли к банкоматам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отделении Сбербанка на улице Коммунистической в Копейске (Челябинская область) 16 декабря произошел потоп, в результате которого частично обрушился потолок на втором этаже. Об этом стало известно из сообщений очевидцев. «Весь второй этаж поплыл, и частично упал потолок», — рассказали посетители финансового учреждения. Видео инцидента размещено 16 декабря в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео показано, как пол весь залит водой, с потолка капает вода, свисают лампы, но люди все равно идут к банкоматам. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Сбербанка. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отделении Сбербанка на улице Коммунистической в Копейске (Челябинская область) 16 декабря произошел потоп, в результате которого частично обрушился потолок на втором этаже. Об этом стало известно из сообщений очевидцев. «Весь второй этаж поплыл, и частично упал потолок», — рассказали посетители финансового учреждения. Видео инцидента размещено 16 декабря в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео показано, как пол весь залит водой, с потолка капает вода, свисают лампы, но люди все равно идут к банкоматам. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Сбербанка. Ответ будет опубликован после получения.