В отделении Сбербанка на улице Коммунистической в Копейске (Челябинская область) 16 декабря произошел потоп, в результате которого частично обрушился потолок на втором этаже. Об этом стало известно из сообщений очевидцев.
«Весь второй этаж поплыл, и частично упал потолок», — рассказали посетители финансового учреждения. Видео инцидента размещено 16 декабря в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». На видео показано, как пол весь залит водой, с потолка капает вода, свисают лампы, но люди все равно идут к банкоматам.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Сбербанка. Ответ будет опубликован после получения.
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