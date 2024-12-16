В Тюмени выставлен на продажу один из старейших модных бутиков города

В Тюмени на продажу выставили бутик Paris. Магазин работал с 2007 года и за время существования сменил несколько локаций. Об этом URA.RU рассказал его владелец.
«Мы решили сменить сферу деятельности. На продажу выставили бутик еще в октябре. Если не найдется покупатель, то мы, конечно, не бросим своих постоянных клиентов и продолжим сами развивать бизнес. Магазин не закрывается, а ищет новых хозяев», — рассказал владелец бутика Илья.
На сайте бесплатных объявлений указана стоимость, за которую продают Paris. Владельцы оценили модное пространство в 16,5 миллионов рублей.
Бутик Paris работает в Тюмени с 2007 года. За это время он сменил три локации — модный дом «Корона», ТЦ «Калинка» и последнее место — тюменский ЦУМ. Пространство одним из первых привозило в Тюмень модные европейские коллекции одежды и обуви.
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