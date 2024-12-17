Алаудинов получил новое почетное звание

Командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов был удостоен звания «Почетный профессор ЮЗГУ». На внеочередном заседании ученого совета Юго-Западного госуниверситета ректор вуза Сергей Емельянов лично вручил ему мантию и аттестат профессора.
«Я готов способствовать патриотическому воспитанию и формированию гражданской позиции у студентов университета», — заявил Алаудинов во время благодарственной речи. Его слова приводит «МК».
Также генерал-лейтенант отметил свое уважение к курянам и их стойкости, вспоминая о своих предыдущих встречах с учащимися ЮЗГУ. Алаудинов, имеющий научную степень кандидата политических наук, планирует продолжить свою научную деятельность и готовится к защите докторской диссертации.
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