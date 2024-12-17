Алаудинов получил новое почетное звание

Алаудинов стал почетным профессором курского вуза
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В Курске Алаудинову присвоено звание почетного профессора ЮЗГУ
В Курске Алаудинову присвоено звание почетного профессора ЮЗГУ Фото:

Командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов был удостоен звания «Почетный профессор ЮЗГУ». На внеочередном заседании ученого совета Юго-Западного госуниверситета ректор вуза Сергей Емельянов лично вручил ему мантию и аттестат профессора.

«Я готов способствовать патриотическому воспитанию и формированию гражданской позиции у студентов университета», — заявил Алаудинов во время благодарственной речи. Его слова приводит «МК».

Также генерал-лейтенант отметил свое уважение к курянам и их стойкости, вспоминая о своих предыдущих встречах с учащимися ЮЗГУ. Алаудинов, имеющий научную степень кандидата политических наук, планирует продолжить свою научную деятельность и готовится к защите докторской диссертации.

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Командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов был удостоен звания «Почетный профессор ЮЗГУ». На внеочередном заседании ученого совета Юго-Западного госуниверситета ректор вуза Сергей Емельянов лично вручил ему мантию и аттестат профессора. «Я готов способствовать патриотическому воспитанию и формированию гражданской позиции у студентов университета», — заявил Алаудинов во время благодарственной речи. Его слова приводит «МК». Также генерал-лейтенант отметил свое уважение к курянам и их стойкости, вспоминая о своих предыдущих встречах с учащимися ЮЗГУ. Алаудинов, имеющий научную степень кандидата политических наук, планирует продолжить свою научную деятельность и готовится к защите докторской диссертации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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